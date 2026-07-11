Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Он только что вернулся с ЧМ-2026»: странная смерть футболиста Джейдена Адамса 0 134

В мире
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джейден Адамс

Страшная трагедия обсуждается во всем мире: скончался 25-летний полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс, который только что сыграл три матча на ЧМ-2026. Причина смерти Джейдена Адамса удивит всех.

Сегодня стало известно о смерти полузащитника сборной ЮАР Джейден Адамс, который пару недель назад блистал на чемпионате мира по футболу, проходящем в США, Мексике и Канаде.

Официальная причина смерти Джейдена Адамса пока не сообщается, но СМИ со ссылкой на собственные источники говорят, что он совершил самоубийство. Никто не верит в смерть талантливого игрока, которого ждало большое будущее.

О трагедии высказался его тренер Джонсон сказал: «Семья не хочет, чтобы их сейчас беспокоили, они просто не в состоянии ни с кем разговаривать. Эта смерть всех потрясла: он только что вернулся с чемпионата мира — и тут такие новости… Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, рад возвращению домой после турнира».

Отметим, Джейден Адамс выступал за «Мамелоди Сандаунс». В сезоне 2025/26 его клуб выиграл африканскую Лигу чемпионов.

×
Читайте нас также:
#футбол #спорт #трагедия #смерть #лига чемпионов #ЮАР
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кобра в воде
Изображение к статье: Трамп составляет завещание
Изображение к статье: Лотерея
Изображение к статье: Зеленский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юрий Смирнов
Культура &
Изображение к статье: Словарь забавных слов
В мире
Изображение к статье: Прогноз погоды
Наша Латвия
Изображение к статье: Элина Гаранча
Культура &
Изображение к статье: Эрлинг Холанд
Спорт
Изображение к статье: водонапорные башни
Бизнес
Изображение к статье: Юрий Смирнов
Культура &
Изображение к статье: Словарь забавных слов
В мире
Изображение к статье: Прогноз погоды
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео