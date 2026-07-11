Страшная трагедия обсуждается во всем мире: скончался 25-летний полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс, который только что сыграл три матча на ЧМ-2026. Причина смерти Джейдена Адамса удивит всех.

Сегодня стало известно о смерти полузащитника сборной ЮАР Джейден Адамс, который пару недель назад блистал на чемпионате мира по футболу, проходящем в США, Мексике и Канаде.

Официальная причина смерти Джейдена Адамса пока не сообщается, но СМИ со ссылкой на собственные источники говорят, что он совершил самоубийство. Никто не верит в смерть талантливого игрока, которого ждало большое будущее.

О трагедии высказался его тренер Джонсон сказал: «Семья не хочет, чтобы их сейчас беспокоили, они просто не в состоянии ни с кем разговаривать. Эта смерть всех потрясла: он только что вернулся с чемпионата мира — и тут такие новости… Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, рад возвращению домой после турнира».

Отметим, Джейден Адамс выступал за «Мамелоди Сандаунс». В сезоне 2025/26 его клуб выиграл африканскую Лигу чемпионов.