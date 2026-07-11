Пентагон разместил четвёртую часть рассекреченного архива, посвящённого неопознанным аномальным явлениям (UAP). В новую публикацию вошли 40 файлов, подготовленных при участии Пентагона, НАСА, ЦРУ, ФБР и Министерства энергетики США.

Военное ведомство США разместило материалы на специальной странице, посвящённой неопознанным аномальным явлениям. Архив включает видеозаписи, фотографии, аудиофайлы и документы. Ранее три части коллекции были опубликованы в мае и июне.

Среди новых материалов представлены инфракрасные записи, сделанные военными системами наблюдения, а также изображения с неопознанными объектами, замеченными в западной части Тихого океана, над Атлантическим океаном и на Ближнем Востоке.

Один из документов описывает инцидент 2015 года у завода Pantex в штате Техас, входящего в американский ядерный комплекс. Сотрудники службы безопасности сообщили о небольшом ромбовидном объекте, который бесшумно перемещался над территорией предприятия. Проверка не выявила угрозы, однако происхождение объекта установить не удалось.

В архив также включён отчёт о происшествии 2019 года. Экипаж военного самолёта обнаружил в закрытом воздушном пространстве прямоугольный объект с необычными характеристиками полёта. До того как система сопровождения смогла захватить цель, объект покинул район наблюдения.

Публикация материалов продолжается после решения президента США Дональда Трампа, который в феврале поручил министру обороны Пит Хегсет рассекретить документы, связанные с НЛО и возможными свидетельствами внеземной жизни. По словам главы государства, решение принято из-за высокого общественного интереса к этой теме.

Первая часть архива, опубликованная 8 мая, содержала 158 файлов, включая сообщение посольства США в Душанбе о наблюдении неопознанного объекта в 1994 году. Вторая подборка от 22 мая включала 64 документа, среди которых был отчёт ЦРУ о наблюдении ярко-зелёного объекта над территорией СССР в 1973 году. Третья публикация, появившаяся 12 июня, состояла из 72 файлов, в том числе отчёта ЦРУ 1955 года о сообщениях о возможных «летающих тарелках» между Будапештом и Москвой.

При этом значительная часть сообщений о НЛО, изученных за последние десятилетия, впоследствии получала объяснение. Многие случаи связывали с оптическими эффектами, атмосферными явлениями, полётами ракет, беспилотников или самолётов, а часть сообщений оказывалась недостоверной.