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Ужас! Наводнение смыло сотни ядовитых змей с ферм прямо в городские кварталы Китая 0 774

В мире
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кобра в воде

После того, как тайфун «Мэйсак» обрушил на южный Китай недельные дожди, жители города Ханчжоу столкнулись с новой угрозой.

Прибывающая вода принесла с собой не только грязь и обломки, но и сотни ядовитых змей. Местные фермы по разведению рептилий оказались под водой, и их обитатели — полосатые крайты, бамбуковые гадюки и кобры — отправились в плавание прямо к жилым домам.

Один укус уже стал смертельным. О происшествии сообщает портал Discovermagazine.com.

Змеи на свободе

Китай — мировой лидер по промышленному разведению ядовитых змей. Фермы начали строить в 1990-х, чтобы обеспечить население деликатесным мясом, а также средствами традиционной китайской медицины. Это очень прибыльный бизнес. Своими змеиными фермами славится деревня Цзисицяо: там ежегодная торговля рептилиями приносит 12 миллионов долларов. При этом на производстве живет около трех миллионов особей — это почти в три тысячи раз больше, чем людей в самой деревне.

В окрестностях Ханчжоу также разводят рептилий: кобр и полосатых змей. Эти виды выбрали не случайно. Они быстро растут, плодовиты, экономно расходуют корм и не требуют огромных территорий. Но теперь эти промышленные виды создают большие проблемы для спасателей. Тайфун смыл ограждения, и животные, ищущие сухое место, направились в человеческие дома.

Власти приняли срочные меры: в больницах увеличены запасы противоядий, в затопленные кварталы отправили усиленные патрули спасателей. Жителям советуют заделать щели в дверях и стенах и ни в коем случае не пытаться выловить змею самостоятельно. Спасатели продолжают обходы, а власти просят сообщать о любой встрече с рептилиями.

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#безопасность #спасатели #наводнение #змеи #Китай
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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