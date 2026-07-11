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Разведка Нидерландов: Россия взломала гражданские камеры в Европе 0 57

В мире
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уличная камера

Нидерландские спецслужбы AIVD (Служба общей разведки) и MIVD (Военная разведка) выяснили, что российские хакеры систематически взламывают гражданские IP-камеры в странах НАТО, включая Нидерланды, а также в Украине, чтобы отслеживать маршруты военных перевозок и поставки вооружений Киеву.

Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.

По данным расследования, речь идет о «масштабной российской операции», нацеленной на камеры видеонаблюдения, установленные вдоль путей транспортировки военной техники. С их помощью российские спецслужбы пытаются определить, какое именно вооружение и в каких объемах направляется Украине.

Как сообщили AIVD и MIVD, среди взломанных оказались и камеры, расположенные на военно-логистических маршрутах в самих Нидерландах — одном из ключевых европейских транзитных узлов для поставок военной помощи Киеву. Организации, использующие такие системы видеонаблюдения, уже получили предупреждения и смогли принять меры по защите. В разведках подчеркнули, что географическое положение Нидерландов и их роль в снабжении Украины делают страну одной из приоритетных целей российских разведывательных операций.

Для получения доступа злоумышленники используют уязвимости широко распространенных IP-камер, подключенных к интернету и применяемых как на предприятиях, так и в частных домах. По данным спецслужб, многие устройства по-прежнему работают со стандартными паролями, устаревшим программным обеспечением и типовыми настройками безопасности. Кроме того, в открытом доступе существуют сервисы, позволяющие автоматически искать подобные камеры в сети и проверять их на наличие уязвимостей. «После того как IP-камера обнаружена, злоумышленник может попытаться получить к ней удаленный доступ. Во многих случаях сделать это относительно легко», — говорится в заявлении AIVD и MIVD.

Как отмечает The Telegraph, взлом гражданских камер видеонаблюдения стал одним из распространенных инструментов современной войны. Такой способ разведки значительно дешевле использования спутников или беспилотников и позволяет получать изображение с земли, недоступное средствам воздушного наблюдения. По данным издания, аналогичную тактику ранее применяли украинские хакеры для наблюдения за российскими войсками, а также при подготовке удара БПЛА по российской подводной лодке в Новороссийске.

Похожие методы, как пишет газета, использовали Иран против Израиля и израильские спецслужбы в операциях против иранского руководства. Однако, подчеркивают нидерландские разведки, нынешняя кампания, осуществляемая российскими государственными структурами, носит системный характер, передает The Moscow Times.

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#Нидерланды #хакеры #разведка #шпионаж #кибербезопасность #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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