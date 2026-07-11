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Эти животные станут чаще нападать на людей 0 428

В мире
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Слоны атакуют

Ученые пришли к выводу, что конфликты между людьми и африканскими саванновыми слонами в Африке будут усиливаться по мере роста населения, расширения сельскохозяйственных земель и усиления климатической засушливости.

Согласно моделям, к концу XXI века площадь территорий, где вероятны набеги слонов на посевы, может увеличиться примерно вдвое, говорится в работе, опубликованной в PNAS Nexus.

Исследватели проанализировали данные о случаях потравы посевов в общинных природоохранных территориях Намибии за 2004-2020 годы. Использованы методы причинно-следственного анализа и машинного обучения, чтобы выявить ключевые факторы конфликтов.

Главными причинами учащения атак слонов на людей и фермы названы:

рост численности населения

расширение пашни

аридизация (снижение влаги), вызванная изменением климата

Для многих фермеров даже отдельные набеги могут иметь тяжелые финансовые последствия. Конфликты между слонами и людьми больше всего вероятны в Намибии, на севере Ботсваны, в некоторых районах Анголы и Замбии.

Вероятность потравы посевов слонами будет расти при всех климатических сценариях. Изменение климата сократит доступность естественной кормовой базы для слонов, а освоение земель усилит давление на их места обитания.

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#сельское хозяйство #Африка #экология #слоны #население #исследования #изменение климата
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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