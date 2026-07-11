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Трамп составил завещание 0 285

В мире
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп составляет завещание
ФОТО: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Post, что оставил инструкции нанести по Ирану беспрецедентный удар в случае своей гибели.

«Я давно в их списке. Это то, с чем мы имеем дело. Единственное, я оставил инструкции: если что-то случится, просто буквально разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели», — сказал Трамп в интервью.

Комментируя сообщения про Израиль, предупредивший США о новом иранском заговоре, целью которого якобы является убийство американского президента, Трамп отметил, что речь не идет о новом плане. По его словам, «Тегеран хочет его смерти уже много лет».

«Нет, нет. Израиль ничего не нашел. Я уже давно номер один в списке Ирана на убийство, и такова жизнь, знаете. Надеюсь, вы будете скучать по мне», — добавил он.

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#Иран #США #Израиль #Дональд Трамп #безопасность #внешняя политика #угроза #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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