46-летняя жительница Южного Уэльса Кэт Мейн утверждает, что сорвала джекпот Национальной лотереи Великобритании в размере 12 миллионов фунтов стерлингов (около 14 миллионов евро). Однако получить выигрыш она пока не может: по ее словам, билет по ошибке выбросили в мусор после того, как в магазине его ошибочно признали проигрышным.

То, что должно было стать самым счастливым днем в жизни Кэт Мейн, обернулось настоящим испытанием. Жительница Аберсинона (Южный Уэльс) уверяет, что выиграла главный приз Национальной лотереи Великобритании — 12 миллионов фунтов стерлингов, или почти 14 миллионов евро. Но проблема в том, что выигрышный билет был выброшен, передает entrevue.fr.

Мать двоих детей около двадцати лет играет одной и той же комбинацией чисел. После розыгрыша, состоявшегося 6 июня, она обнаружила, что выпавшие номера полностью совпадают с выбранными ею. Однако разговор с матерью, которая покупала и проверяла билет, оказался шокирующим: билета больше не существовало.

Билет признали проигрышным и выбросили

За несколько дней до этого мать Кэт зашла в магазин Londis, чтобы проверить билет через терминал.

По ее словам, устройство не подало привычного сигнала, а кассир сообщил, что билет не выиграл. Посчитав его бесполезным, женщина разрешила сотруднику магазина выбросить билет в мусорное ведро.

Лишь позже Кэт узнала, что выигрышный джекпот до сих пор остается невостребованным. К этому моменту мусор уже успели вывезти.

Начато официальное расследование

Оператор Национальной лотереи Великобритании — компания Allwyn — начал расследование, чтобы установить, действительно ли Кэт Мейн была владелицей выигрышного билета.

Женщина уже предоставила организаторам имеющиеся доказательства, в том числе подтверждение покупки билета и записи с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как ее мать приходит в магазин для проверки билета.

При этом камеры видеонаблюдения внутри самого магазина в тот момент не работали.

До завершения проверки продажа лотерейных билетов в этом магазине временно приостановлена, а терминал проверки билетов выведен из эксплуатации.

Есть ли шанс получить выигрыш?

Согласно правилам Национальной лотереи Великобритании, игрок может подать заявление на выплату выигрыша даже в случае утраты, уничтожения или кражи билета.

Однако такие обращения рассматриваются в исключительном порядке. Организатор тщательно изучает все имеющиеся доказательства и принимает решение в течение 30 дней.

Если заявление будет удовлетворено, деньги выплатят только после истечения установленного законом срока ожидания, предусмотренного для случаев с утерянными билетами.

«Я самый невезучий победитель лотереи»

Сама Кэт признается, что последние недели живет в постоянном напряжении.

«Я самый невезучий победитель лотереи в мире», — говорит британка.

По ее словам, ожидание итогов расследования оказалось едва ли не тяжелее самого происшествия.

Теперь судьба многомиллионного выигрыша зависит от результатов расследования. Если компания Allwyn признает представленные доказательства достаточными, Кэт Мейн сможет получить один из крупнейших лотерейных выигрышей этого года в Великобритании — даже несмотря на то, что самого билета уже не существует. Пока же история, которая могла закончиться мгновенным богатством, остается одной из самых необычных лотерейных драм последних лет.