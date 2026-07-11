«Сегодня я подписал указ о создании в составе Вооруженных Сил специального командования — командования дальнобойного, фактически — глобального воздействия на Россию за эту войну», — сказал глава государства в вечернем видеообращении, подчеркнув: это командование должно сосредоточить все имеющиеся ресурсы для того, чтобы еще более значительно снизить российский военный потенциал. Имя командующего новой структуры Зеленский не назвал, но отметил, что этот человек «будет сильным и точно максимально опытным».

Одновременно украинский президент подписал указ о создании Объединённых сил быстрого реагирования. Их командующим назначен бригадный генерал, Герой Украины Дмитрий Волошин, командир 8-го корпуса ДШВ. «Бригадный генерал Волошин способен обеспечить дальнейшее развитие потенциала Вооруженных Сил Украины в этом направлении», — заявил Зеленский.

Создание командования дальнобойного воздействия происходит на фоне успешных ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре. По оценкам Energy Intelligence, в июне объёмы переработки нефти в России сократились на 25% в годовом выражении — до 3,91 млн баррелей в сутки, что стало минимумом более чем за 20 лет. С марта украинские беспилотники не менее 50 раз атаковали объекты нефтяной отрасли, включая все крупнейшие НПЗ из топ‑10. По оценке главы консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Уифера, сейчас из-за ударов простаивает около трети российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Как сообщил 10 июля Reuters со ссылкой источники в отрасли, производство автобензина в России на текущей неделе упало до 65% от среднего уровня летнего потребления из-за остановок крупных НПЗ — в частности, НОРСИ, Омского и Саратовского НПЗ. По оценкам источников агентства, выпуск бензина в моменте снизился до 75–80 тыс. тонн в сутки при внутреннем потреблении около 115–120 тыс. тонн — отставание может достигать 40–45 тыс. тонн в сутки или около 35%, тогда как в июне оно оценивалось примерно в 25%, пишет The Moscow Times.