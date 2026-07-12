Общее число украинских граждан, находящихся на территории Европейского союза со статусом временной защиты, официально превысило отметку в 4,37 миллиона человек.

Как сообщило европейское статистическое агентство Eurostat, только за последний месяц прирост составил почти 43 тысячи человек.

Статистика показывает, что основная нагрузка по приему беженцев по-прежнему распределяется неравномерно между государствами-членами сообщества.

Лидерами по количеству принятых граждан Украины остаются три европейские страны. Германия разместила у себя 1,28 миллиона человек, Польша предоставила статус 971 тысяче украинцев, а Чехия приняла 384 тысячи человек.

При этом наибольшая доля получателей данного статуса на каждую тысячу местных жителей зафиксирована в Чехии, Польше и Словакии.

В общей сложности увеличение числа украинцев за последний отчетный период отмечено в 24 государствах ЕС, в то время как в трех странах зафиксирован отток.

Наибольший прирост продемонстрировали Польша, Италия и Германия, а наиболее заметное снижение зарегистрировали органы исполнительной власти Франции и Ирландии.

Согласно опубликованным демографическим показателям ведомства Eurostat, граждане Украины составляют более 98,5% от общего числа всех иностранцев, получивших временную защиту в ЕС.

В гендерном и возрастном соотношении среди получателей помощи зарегистрировано 43,4% взрослых женщин, 26,7% взрослых мужчин и 29,9% несовершеннолетних детей.

Официальный режим временной защиты для украинских граждан ранее решением Совета ЕС был централизованно продлен до 4 марта 2027 года.