Под Альпами продолжается строительство одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов Европы. Бреннерский базовый тоннель длиной 64 километра свяжет Австрию и Италию, ускорит пассажирские перевозки и должен перенести миллионы тонн грузов с автомобильных дорог на железную дорогу.

Глубоко под Альпами гигантские тоннелепроходческие комплексы продолжают прокладывать Бреннерский базовый тоннель — будущую самую длинную подземную железнодорожную магистраль в мире. Масштабный проект реализуется на перевале Бреннер и станет ключевым элементом трансъевропейского транспортного коридора, соединяющего север и юг Европы.

Об этом передает Euronews.

Одним из центров строительства стала альпийская деревня Штайнах-ам-Бреннер в австрийском Тироле, где сегодня расположена одна из крупнейших строительных площадок Европы.

После завершения работ общая длина подземной линии составит 64 километра, включая уже существующий тоннель до Инсбрука. Сам базовый тоннель протянется на 55 километров, что сделает его самым длинным железнодорожным тоннелем в мире.

«Европа может гордиться тем, что здесь создают. Это общее дело всех европейцев», — заявил руководитель проекта Себастьян Райманн.

По словам его коллеги Андреаса Амбрози, над строительством работают специалисты из одиннадцати европейских стран, а в проходке задействованы самые современные технологии.

«Здесь работают представители одиннадцати стран со всей Европы. Здесь задействованы ведущие европейские компании. Только у Herrenknecht сейчас работают восемь тоннелепроходческих машин», — отметил он.

Проект является одним из ключевых для Европейского союза. Его задача — сократить объем автомобильных перевозок через Альпы, уменьшить выбросы углекислого газа и сделать грузовые перевозки более экологичными.

Сегодня Бреннерский перевал остается одним из самых загруженных транспортных маршрутов Европы. Ежегодно через него проходят более 2,5 миллиона грузовиков, около 14 миллионов автомобилей и перевозится примерно 50 миллионов тонн грузов. При этом около 70% всех перевозок осуществляется автомобильным транспортом, а железная дорога обслуживает лишь 30% грузопотока.

После открытия тоннеля путь между итальянской Фортеццей и австрийским Инсбруком сократится с нынешних 80 минут до менее чем 25 минут.

Запуск объекта запланирован на 2032 год. Строительство значительно затянулось — примерно на 16 лет по сравнению с первоначальными планами, а стоимость проекта выросла до 8,5 млрд евро, что примерно на 2,5 млрд евро превышает первоначальную смету.

Впрочем, эксперты отмечают, что полностью раскрыть потенциал новой магистрали удастся лишь после завершения строительства северных железнодорожных подходов в Германии. Пока эти работы не закончены, эффективность нового маршрута может оказаться ниже ожидаемой.

Бреннерский базовый тоннель станет не только мировым рекордсменом по длине, но и одним из самых важных транспортных проектов Европы XXI века. Он должен изменить систему грузовых перевозок через Альпы, сократить время путешествий между Италией и Австрией и стать символом масштабного европейского сотрудничества в сфере инфраструктуры.