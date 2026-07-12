Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европа строит рекорд: под Альпами появится самый длинный железнодорожный тоннель в мире 0 92

В мире
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тоннель

Под Альпами продолжается строительство одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов Европы. Бреннерский базовый тоннель длиной 64 километра свяжет Австрию и Италию, ускорит пассажирские перевозки и должен перенести миллионы тонн грузов с автомобильных дорог на железную дорогу.

Глубоко под Альпами гигантские тоннелепроходческие комплексы продолжают прокладывать Бреннерский базовый тоннель — будущую самую длинную подземную железнодорожную магистраль в мире. Масштабный проект реализуется на перевале Бреннер и станет ключевым элементом трансъевропейского транспортного коридора, соединяющего север и юг Европы.

Об этом передает Euronews.

Одним из центров строительства стала альпийская деревня Штайнах-ам-Бреннер в австрийском Тироле, где сегодня расположена одна из крупнейших строительных площадок Европы.

После завершения работ общая длина подземной линии составит 64 километра, включая уже существующий тоннель до Инсбрука. Сам базовый тоннель протянется на 55 километров, что сделает его самым длинным железнодорожным тоннелем в мире.

«Европа может гордиться тем, что здесь создают. Это общее дело всех европейцев», — заявил руководитель проекта Себастьян Райманн.

По словам его коллеги Андреаса Амбрози, над строительством работают специалисты из одиннадцати европейских стран, а в проходке задействованы самые современные технологии.

«Здесь работают представители одиннадцати стран со всей Европы. Здесь задействованы ведущие европейские компании. Только у Herrenknecht сейчас работают восемь тоннелепроходческих машин», — отметил он.

Проект является одним из ключевых для Европейского союза. Его задача — сократить объем автомобильных перевозок через Альпы, уменьшить выбросы углекислого газа и сделать грузовые перевозки более экологичными.

Сегодня Бреннерский перевал остается одним из самых загруженных транспортных маршрутов Европы. Ежегодно через него проходят более 2,5 миллиона грузовиков, около 14 миллионов автомобилей и перевозится примерно 50 миллионов тонн грузов. При этом около 70% всех перевозок осуществляется автомобильным транспортом, а железная дорога обслуживает лишь 30% грузопотока.

После открытия тоннеля путь между итальянской Фортеццей и австрийским Инсбруком сократится с нынешних 80 минут до менее чем 25 минут.

Запуск объекта запланирован на 2032 год. Строительство значительно затянулось — примерно на 16 лет по сравнению с первоначальными планами, а стоимость проекта выросла до 8,5 млрд евро, что примерно на 2,5 млрд евро превышает первоначальную смету.

Впрочем, эксперты отмечают, что полностью раскрыть потенциал новой магистрали удастся лишь после завершения строительства северных железнодорожных подходов в Германии. Пока эти работы не закончены, эффективность нового маршрута может оказаться ниже ожидаемой.

Бреннерский базовый тоннель станет не только мировым рекордсменом по длине, но и одним из самых важных транспортных проектов Европы XXI века. Он должен изменить систему грузовых перевозок через Альпы, сократить время путешествий между Италией и Австрией и стать символом масштабного европейского сотрудничества в сфере инфраструктуры.

×
Читайте нас также:
#Европа #транспорт #строительство #экология #инфраструктура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мбаппе
Изображение к статье: Украинские беженцы в Риге
Изображение к статье: Российская ракета и разрушенный жилой дом
Изображение к статье: Сенатор Грэм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Войска США на территории Ирана
В мире
Изображение к статье: Иранский "список смертников"
В мире
Изображение к статье: Лет десять назад Линдси Грэм гулял на Домской площади в Риге.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Депрессия и алкоголь
Люблю!
Изображение к статье: Юлия Свириденко
В мире
Изображение к статье: Памятник Пушкину в Риге демонтировали, но память о нем осталась.
Наша Латвия
Изображение к статье: Войска США на территории Ирана
В мире
Изображение к статье: Иранский "список смертников"
В мире
Изображение к статье: Лет десять назад Линдси Грэм гулял на Домской площади в Риге.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео