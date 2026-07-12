После новой волны ударов США по Ирану Тегеран атаковал страны Персидского залива и Иорданию. КСИР обстрелял второе судно в Ормузском проливе.

В нескольких союзных США странах Персидского залива в ночь на воскресенье, 12 июля, после новой волны американских ударов по Ирану, была объявлена воздушная тревога.

Сирены тревоги загудели в Бахрейне; МВД призвало жителей сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте. В ОАЭ министерство обороны заявило, что силы ПВО отражают атаки ракет и дронов, население предупредили об угрозе ракетного удара.

Власти Катара в обращении к населению в соцсети X охарактеризовали обстановку как серьезную: министерство внутренних дел призвало жителей оставаться дома, не выходить на улицу и держаться подальше от окон и открытых пространств.

В столице Катара Дохе журналисты информационного агентства AFP слышали взрывы и наблюдали перехват ракет над городом; жителям на телефоны приходили сообщения с призывом оставаться в безопасных местах. Минобороны страны заявило об отражении ракетного удара.

КСИР заявил об ударах по американским базам в регионе и судну в Ормузском проливе

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес баллистическими ракетами удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, разрушив, по собственному утверждению, центр техобслуживания истребителей и командный пункт, а также по порту Дукм в Омане, которые, как утверждает Тегеран, используются американскими авианосцами.

КСИР также утверждает, что атаковал "ключевые объекты военной инфраструктуры" на авиабазе Принц Хасан в Иордании, где якобы баллистическими ракетами уничтожены командный пункт и ангары для беспилотников MQ-9. Независимого подтверждения этих заявлений пока не поступало.

В заявлении Тегерана указывается, что из строя выведено уже второе за последние сутки судно в Ормузском проливе.

Минувшей ночью американские военные нанесли третью за неделю волну ударов по Ирану. По данным Центрального командования войск США (CENTCOM), было поражено около 140 военных целей: позиции ракет и дронов, объекты ВМС, склады боеприпасов, узлы связи и станции береговой охраны. Удар последовал после того, как иранский КСИР атаковал судно в Ормузском проливе.

Нарушение перемирия между США и Ираном

17 июня США и Иран подписали рамочное соглашение, предусматривавшее прекращение боевых действий и разблокирование стратегически важной акватории. Однако 25 июня иранские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе гражданский танкер в Ормузском проливе, и на следующий день в ответ американцы нанесли удары по Исламской Республике. С тех пор это повторилось еще несколько раз, причем под иранские обстрелы попали соседние Бахрейн и Кувейт. Американские военные каждый раз сообщали, что атаковали в Иране военные цели, такие как радары и хранилища ракет и беспилотников.

8 июля, выступая на саммите НАТО в Анкаре, президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном больше не действует. Глава Белого дома назвал иранских лидеров "злыми, больными людьми", иметь дело с которыми - "пустая трата времени". США восстановили нефтяные санкции против Ирана.

11 июля информагентство Reuters сообщило, что иранские чиновники на закрытых переговорах с США возложили ответственность за новые удары по судам в Ормузском проливе на "неподконтрольные элементы системы". "Они сказали нам: "Мы провалились. Мы сделали ошибку. Давайте говорить", - заявил агентству источник в Вашингтоне.