В Иране обнародовали так называемый список ликвидации, в который вошли ведущие политические и военные деятели Израиля, США и ряда европейских государств.

Как сообщило издание The Times of Israel, иранский государственный телеканал Ofogh продемонстрировал перечень лиц, которых Тегеран считает ответственными за гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В этот список были включены премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац, министр иностранных дел Гидеон Саар, а также начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

Помимо израильского руководства, Высший религиозный орган Ирана объявил "религиозным долгом" устранение президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Как сообщило американское агентство PBS NewsHour, публикация данных списков сопровождается открытыми угрозами и призывами к мести в ходе официальных траурных мероприятий.

Дополнительно подконтрольная муниципалитету Тегерана газета "Хамшахри" разместила на первой полосе изображение Трампа и Нетаниягу в оранжевой тюремной форме под прицелом мишени с подписью о неизбежности возмездия.

В парламенте Ирана также начали рассматривать законопроект о назначении денежного вознаграждения за убийство лидеров США и Израиля.

Это произошло вскоре после заявления исполняющего обязанности главы государства Моджтабы Хаменеи о том, что месть скоро последует.

Реакция со стороны Вашингтона последовала незамедлительно. Президент США Дональд Трамп в интервью американским СМИ подтвердил, что ему известно о нахождении его имени во всех иранских расстрельных списках.

Трамп подчеркнул, что ранее действовавший режим прекращения огня официально завершен, о чем американская сторона уже уведомила Тегеран.

Он добавил, что оставил четкие инструкции силовым ведомствам на случай покушения, а Вооруженные силы США готовы к жестким ответным действиям при малейшей угрозе.

Как сообщило информационное агентство AFP, данные израильской разведки подтверждают наличие у Ирана конкретных планов по устранению высокопоставленных лиц.