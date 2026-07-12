В Польше и Украине прошли церемонии в память о 83‑й годовщине Кровавого воскресенья – кульминации Волынской резни, споры о которой омрачают отношения двух стран.

Главной частью церемонии с участием польского президента стал церковный комплекс в Радруже на Подкарпатье - символичное место ещё и потому, что в 1944 году там были зверски убиты польские жители. Кароль Навроцкий возложил венки к памятнику погибшим и братской могиле жертв.

Навроцки: «Смерть вчера - нечто более мягкое, чем смерть завтра?»

В своём выступлении Навроцкий процитировал строки Збигнева Херберта: «Незнание о пропавших подрывает реальность мира». Эта цитата стала отправной точкой для размышлений о значении исторической памяти.

«Мы не согласны с тем, чтобы забыть о 120 тысячах поляков - мирных жителей, женщинах и детях, жестоко убитых украинскими националистами», - заявил президент. Он подчеркнул, что память о жертвах и установление исторической правды необходимы не только для восстановления справедливости, но и для построения будущего.

«Тем, кто говорит о сегодняшней геополитике, о мире, где идёт война, кто рассуждает о государственных интересах, я хочу напомнить: смерть 14-летней Ядвиги Романик - с её порогом боли, с тем, что переживали её родители, с тем, что она чувствовала в своём сердце, когда её убивали украинские националисты, - это та же самая смерть, которую сегодня испытывают 14-летние украинцы от рук бандитов Российской Федерации, - сказал Навроцки. - Разве смерть вчера - нечто более мягкое, чем смерть завтра?»

Косиняк-Камыш: «Хорошему будущему нужна правда»

По случаю годовщины тех событий выступил и глава Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш, находившийся на Волыни в Украине. Он призвал украинскую сторону к полноценному увековечению памяти жертв и обеспечению возможности их достойного захоронения.

«Не причиняйте боли. Не прославляйте тех, кто несёт боль и страдания», - сказал он, назвав эти слова «одиннадцатой заповедью». Он подчеркнул, что только правда и достойное увековечение всех жертв могут привести к подлинному прощению и устойчивому примирению.

Министр отметил, что прибыл на Волынь «со знаком мира и протянутой рукой», но одновременно указал, что память о убитых остаётся обязанностью как Польши, так и Украины.

Ранее премьер Польши Дональд Туск в интернет-обращении объявил о создании Стены памяти жертв Волынской резни, которую он назвал геноцидом. Он призвал украинскую сторону честно разобраться со своей историей.

Напряжённость в отношениях между Польшей и Украиной

В этом году церемонии проходят на фоне обострения напряжённости в польско-украинских отношениях из-за присвоения одному из украинских подразделений имени «Героев УПА». В ответ на это президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого орла - высшей государственной награды Польши. Позиция Украины недавно была осуждена Европейским парламентом.

В теме памяти о Волынской резне всё большую роль играет поиск и эксгумация жертв преступлений украинских националистов. Польские власти уже многие месяцы подчёркивают, что возможность найти, идентифицировать и достойно похоронить убитых является ключевым условием полного осмысления и оценки этой трагической страницы истории.

Символическая дата

11 июля в Польше отмечается Национальный день памяти поляков - жертв геноцида, совершённого ОУН и УПА на восточных территориях Второй Речи Посполитой. Эта дата отсылает к так называемому Кровавому воскресенью 11 июля 1943 года, когда подразделения УПА провели скоординированные нападения на десятки польских населённых пунктов на Волыни. Это был кульминационный момент Волынской трагедии, жертвами которой в основном стали мирные жители.