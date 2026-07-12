Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы готовы обеспечить свободу судоходства через Ормузский пролив, несмотря на угрозы и нападения со стороны Ирана.

Военные США заверили, что Ормузский пролив остается открытым для транзита всех судов, вопреки заявлениям Тегерана о закрытии прохода.

"Ормузский пролив открыт для всех судов, стремящихся законно пройти по этому международному водному пути. Американские вооруженные силы дислоцированы в этом районе и готовы обеспечить сохранение свободы судоходства, несмотря на безосновательную агрессию, препятствия, угрозы и произвольные заявления со стороны Ирана", – заявили в Центральном командовании.

Это заявление прозвучало в ответ на то, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции в воскресенье, 12 июля, заявили о закрытии Ормузского пролива после того, как несколько кораблей попытались пройти через пролив "по несанкционированному маршруту".

В корпусе утверждают, что несколько судов попытались пройти по "несанкционированному маршруту", проигнорировав требования изменить курс. После этого по одному из судов был нанесен удар.

В CENTCOM заявили, что Иран не контролирует проход, а судоходство там продолжается.