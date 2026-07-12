До 500 боевиков российской наемнической группировки "Вагнер" создали новый плацдарм в верховьях реки Убанги и управляют операциями по незаконному обороту трамадола - опиоидного анальгетика и стимулятора, пишет WSJ.

Шахтеры на золотодобывающих предприятиях ЧВК "Вагнер" используют этот препарат, чтобы выдерживать долгие рабочие смены, а боевики принимают его во время боевых действий для подавления страха.

ЧВК выстроила в ЦАР систему криминализированного управления

ЧВК зарабатывает в регионе около 180 млн долларов (157 млн евро) в год на незаконном экспорте золота. Наркоторговля позволят направлять финансовые потоки на развитие операций по торговле золотом, древесиной и оружием.

В отчете "Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью" от июня 2026 года отмечается, что связанные с "Группой Вагнера" боевики и союзные ей структуры проникли в ключевые правительственные министерства, силовые структуры и таможенную администрацию в ЦАР. Система криминализированного управления, принуждение, регулирование и добыча ресурсов представляют собой процессы в рамках единой структуры, связанной с президентской администрацией.

Цены на трамадол выросли в три раза

При этом поддерживаемая правительством топливная монополия приносит ежегодно от 17,5 до 30 млн долларов (15,3 до 26 млн евро) незаконной прибыли. Кроме того, осуществляются махинации с золотом через экспортеров, связанных с ОАЭ, и с использованием военно-транспортных самолетов, зарегистрированных в ЦАР. Страна фактически превращена в логистический узел для операций ЧВК в других частях континента.

Тем временем цены на трамадол выросли в три раза на фоне высокого спроса. При этом, рынок контролируют высокопоставленные сотрудники силовых структур, отмечает издание.

Россия после гибели Евгения Пригожина в 2023 году пыталась заменить в Центральноафриканской Республике частную военную компанию "Вагнер" подконтрольным Минобороны РФ "Африканским корпусом".

Но за это, по требованию Москвы, ЦАР должна была "не только покрыть расходы на персонал "Африканского корпуса", но и выплатить России значительные суммы" , составляющие в перечсете миллионы евро, отметил собеседник агентства AFP.