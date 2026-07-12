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«Отправился в ад» - Иран намекнул на причастность к смерти Линдси Грэма 0 196

В мире
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иранский "список смертников"

Внезапная смерть сенатора-республиканца Линдси Грэма продолжает вызывать бурю в социальных сетях. Хотя его офис объявил, что он умер после краткой и внезапной болезни, стремительно распространились конспирологические теории о том, что его смерть могла быть неестественной.

Грэм, которого годами считали одним из самых ярых произраильских голосов в Сенате США и жестким критиком иранского режима, был известен своей бескомпромиссной позицией в отношении Тегерана и в последние месяцы публично угрожал иранскому руководству.

На этом фоне многие пользователи соцсетей начали связывать его смерть с возможностью того, что он был устранен иранскими агентами. Однако на момент выхода этой новости никаких доказательств или официальных заявлений, подтверждающих эти утверждения, опубликовано не было, да и американские власти не объявили о каких-либо подозрениях в преступной деятельности.

Слухи подогрела активность иранского новостного сайта Rajanews, связанного с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. В сети распространилось изображение, показывающее, что сайт опубликовал фотографии нескольких чиновников, включая Грэма, с подписью: "Следите за обновлениями".

Один американский пользователь написал: "Rajanews, официальный канал партии аятоллы Моджтабы Хаменеи, опубликовал это изображение с подписью "следите за обновлениями". Режим фактически признает, что убил Линдси Грэма и планирует убить Трампа, Нетаниягу и других, показанных на изображении. Хватит. Свободу Ирану!"

Тем временем иранское государственное телевидение праздновало смерть американского сенатора: "Линдси Грэм мертв и отправился в ад. Мы поздравляем иранский народ со смертью воинственного антииранского американского сенатора".

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#пропаганда #Иран #соцсети #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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