Бывший испанский премьер Мариано Рахой вновь вызвал скандал в колонке о чемпионате мира: о Франции, сопернице Испании в полуфинале, он написал, что у неё "очень высокий уровень, правда, без французов". Политики двух стран называют это расистским выпадом.

Бывший глава испанского правительства Мариано Рахой пишет колонки после каждого матча сборной Испании в El Debate с начала чемпионата мира. В пятницу он опубликовал текст под заголовком «Сегодня пришёл реванш», в котором разбирал победу Испании над Бельгией и заглядывал вперёд - в полуфинальное противостояние с Францией.

В этом опусе бывший глава кабинета министров обронил фразу, которая вылилась в широкую дискуссию. После того как он признал, что Франция «дважды становилась чемпионом мира и была финалистом в последнем турнире», что «выиграла все матчи, которые провела на этом чемпионате мира» и занимает «первую строку рейтинга ФИФА», он добавил: «К тому же у неё состав высочайшего уровня. Правда, без французов».

Проблема в том, что это утверждение не подтверждается данными. Из 26 футболистов, вызванных Дидье Дешамом, только трое родились за пределами Франции: Майкл Олисе, появившийся на свет в Лондоне у отца, британца нигерийского происхождения, и матери, француженки алжирского происхождения; Маркус Тюрам, родившийся в Парме, потому что его отец, Лилиан Тюрам, тогда играл в Италии; и Брис Самба, родившийся в Демократической Республике Конго. Все трое имеют французское гражданство и, в большинстве своём, выросли в системе подготовки молодых футболистов страны.

Реакция испанского правительства

Реакция со стороны исполнительной власти не заставила себя ждать. Министр транспорта Оскар Пуэнте в X атаковал Рахоя, процитировав его колонку и назвав его «тупым постфранкистским коррупционером, которого судебная власть этой страны уберегла от тюрьмы через боковую дверь».

Пуэнте особо выделил два фрагмента текста: один, посвящённый «красным» – по его прочтению, как бельгийским «красным дьяволам», так и испанской фурии, – и уже упомянутый пассаж о сборной Франции.

Рахой, возглавлявший испанское правительство в 2011–2018 годах, уже не впервые смешивает футбол и политику в своих колонках о нынешнем чемпионате мира. Менее привычно другое: одно из его спортивных мнений превращается в тему институционального конфликта, когда действующий министр напрямую отвечает бывшему председателю правительства из-за замечания о национальности игроков команды соперника.

Пока дополнительных комментариев от председателя правительства Испании Педро Санчеса нет: ему пришлось перестроить свою повестку после пожара в Лос-Гальярдосе, отложив такие официальные мероприятия, как снос забора на границе с Гибралтаром, намеченный на понедельник.

Дискуссия почти тридцатилетней давности

Замечание Рахоя не возникло из ниоткуда. Оно связано с дискуссией, которая сопровождает французский футбол с тех пор, как Зинедин Зидан, Лилиан Тюрам, Марсель Десайи и Патрик Виейра завоевали первый Кубок мира в 1998 году.

Эта команда, состоявшая из сыновей и внуков иммигрантов из бывших французских колоний, была встречена как символ разнообразной Франции, «black-blanc-beur» ("Черные, белые, арабы") и как образец интеграции. Однако видели это так не все.

«Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена тогда заявлял, что эта команда не представляет Францию и что «искусственно привозить игроков из-за рубежа и называть их сборной Франции». Лидер ультраправых в последующие годы неоднократно повторял свою критику в адрес «цветных синих».

Эта риторика, уже тогда отмеченная как расистская, оставила след, который всплывал в разные моменты французской политики, будучи связанным с дебатами об иммиграции и национальной идентичности.

Фраза Рахоя, хотя и сформулирована почти три десятилетия спустя, воспроизводит ту же логику: ставить под сомнение национальность игроков, рождённых и, в подавляющем большинстве, воспитанных во Франции, из-за происхождения их семей.

Реакция во Франции: «Отвратительный расизм»

Во Франции заявление бывшего консервативного премьер-министра Испании уже вызвало многочисленные отклики в социальных сетях, а теперь начинают появляться и первые политические реакции.

Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабиен Руссель в сообщении, опубликованном в X, призвал «осудить» Мариано Рахоя, сравнив его колонку мнений в «El Debate» с расистскими высказываниями парагвайской сенаторки в адрес капитана «Синих» Килиана Мбаппе.

Эти высказывания привели к началу расследования прокуратурой Парижа по факту «отягчённых публичных оскорблений» после поступления жалобы, поданной Французской федерацией футбола (FFF) в Национальный центр по борьбе с ненавистью в интернете в Париже.

«Они просто не в силах удержаться от проявления отвратительного расизма, лишь бы вывести из себя нашу великолепную сборную Франции!» – написал Фабиен Руссель.

Председатель правительства Испании Педро Санчес во вторник собирается посетить Париж по случаю празднования 14 июля - в этот же день сосотоится плуфинальный матч между Францией и Испанией.

Эммануэль Макрон не поедет в США на полуфинал. Однако, как сообщает газета «Le Parisien», французский президент всё же отправится за океан в случае, если команда выйдет в финал.