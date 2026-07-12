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Скончался влиятельный сенатор США Линдси Грэм 0 89

В мире
Дата публикации: 12.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Сенатор Грэм

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался после неожиданной болезни в возрасте 71 года. Лишь накануне он посетил Киев.

Сенатор США Линдси Грэм скончался вечером в субботу, 11 июля, после неожиданной и скоротечной болезни в возрасте 71 года. Об этом рано утром в воскресенье, 12 июля, сообщил директор по коммуникациям его офиса в соцсети X.

Лишь накануне своей смерти, 10 июля, Грэм находился с визитом в Киеве. Сенатор посетил завод по производству беспилотников оборонной компании SkyFall и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, обсудив переговоры о завершении войны и усиление санкций против России и ее союзников.

Трамп: Грэм был настоящим американским патриотом

Президент США Дональд Трамп назвал Грэма "одним из величайших людей и сенаторов, которых он когда-либо знал". "Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Будет очень не хватать Линдси!!!" - написал Трамп в Truth Social.

От критика до союзника

Грэм был видным сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина. В начале своей карьеры он выступал с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа, но впоследствии стал одним из его самых верных союзников, указывает агентство Reuters.

В 1994 году Линдси Грэм был избран в Палату представителей США от Южной Каролины, а в 2002 году - в Сенат США.

Линдси Грэм был сторонником жесткой линии

Будучи сторонником жесткой линии в вопросах обороны, Грэм "последовательно добивался таких результатов в войне с терроризмом, которые защищали бы долгосрочные интересы национальной безопасности США", говорится на его сайте.

В последнее время Грэм занимал пост председателя бюджетного комитета Сената, а также входил в состав комитетов Сената по ассигнованиям, юридического и по окружающей среде и общественным работам.

Линдси Грэм не был женат, он проживал в городе Сенека в штате Южная Каролина.

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#США #Украина #Дональд Трамп #патриотизм #оборона #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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