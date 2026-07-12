Соединенные Штаты, вероятно, переходят к реализации более радикального плана по нейтрализации иранского режима, который включает не только авиационные удары, но и потенциальное использование сухопутных сил. По мнению известного израильского эксперта по иранским вопросам Элиаху Йосиана, текущая военная кампания Вашингтона носит системный характер и направлена на создание условий для окончательного свержения власти в Тегеране. Об этом сообщил 14 канал.

Согласно оценке Йосиана, для достижения полной победы над иранским режимом Вашингтону необходимо реализовать три ключевых этапа. Первый заключается в блокировании или захвате нефтегазовых месторождений для лишения правительства основных финансовых потоков.

Второй этап подразумевает ввод сухопутных войск непосредственно на территорию Ирана.

Третьим важным компонентом эксперт называет активное сотрудничество с оппозиционными элементами внутри страны и их вооружение. По словам аналитика, американские силы уже приступили к реализации первых шагов этого плана, активно разрушая экономическую инфраструктуру на юге Ирана и концентрируя значительные сухопутные контингенты в непосредственной близости от иранских границ.

Йосиан подчеркнул, что недавние атаки США носят избирательный характер и сфокусированы на двух главных целях: уничтожении жизненно важной экономической инфраструктуры и ликвидации военных баз, которые могут препятствовать будущему продвижению наземных сил.

Он отметил, что уничтожение систем разведки и авиационных баз на юге Ирана является прямым свидетельством подготовки плацдарма для более масштабных действий. "Соединенные Штаты уничтожают их в ходе своих атак", - заявил эксперт, добавив, что американское командование может принять решение о переброске наземных сил в тот момент, когда сочтет это целесообразным.

Главный вопрос, стоящий перед Вашингтоном, заключается в финальном исходе данной кампании. По мнению Йосиана, конечная цель администрации США состоит в том, чтобы превратиться в единственную доминирующую силу на Ближнем Востоке, устранив влияние Тегерана. В этом контексте любые попытки сохранить нынешний режим в какой-либо форме будут рассматриваться как неполная победа, не решающая фундаментальных проблем региональной безопасности.

Израильские специалисты продолжают внимательно следить за ходом этой операции, так как от успеха или провала американской стратегии напрямую зависит баланс сил во всем ближневосточном регионе, включая активность проиранских группировок, таких как Хезболла.