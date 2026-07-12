Отношения между лидерами США и Италии достигли новой критической точки. Как сообщило издание Time, инцидент произошел во время официальных мероприятий в рамках саммита НАТО.

Президент США Дональд Трамп демонстративно прошел мимо премьер-министра Италии Джорджии Мелони, полностью проигнорировав ее присутствие.

Глава Белого дома не только не остановился для приветствия, но и не взглянул на итальянскую коллегу, что вызвало оживленное обсуждение среди присутствующих дипломатов и журналистов.

Этот эпизод стал продолжением затяжного публичного конфликта между политиками. Ранее Трамп утверждал в социальных сетях, что Мелони буквально умоляла его о совместной фотографии, чтобы поднять свои падающие рейтинги внутри страны.

В ответ на это глава итальянского правительства опубликовала официальное видеообращение, в котором назвала заявления американского президента полностью сфабрикованными.

Мелони подчеркнула, что ни она лично, ни Италия как государство никогда ни о чем не умоляют, добавив, что удивлена подобным поведением американского лидера по отношению к своим стратегическим союзникам.

Незадолго до саммита Трамп также опубликовал их совместную фотографию с ироничной подписью о необходимости судебного запрета на приближение.

По оценкам международных обозревателей, за личной неприязнью лидеров стоят глубокие геополитические разногласия.

Американская администрация выражает открытое недовольство позицией Рима, который отказался предоставить военные базы на территории Италии для обеспечения совместной американо-израильской воздушной кампании.

Речь идет об операциях, направленных на сдерживание военных амбиций Ирана и предотвращение получения Тегераном ядерного оружия.

В то время как официальный Рим соглашается оказывать лишь стандартную логистическую поддержку в рамках двусторонних договоров, Вашингтон требовал от европейских партнеров более глубокого вовлечения в ближневосточный кризис.