Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп не поздоровался с Джорджией Мелони на саммите в Турции 0 161

В мире
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп и Мелони на саммите НАТО

Отношения между лидерами США и Италии достигли новой критической точки. Как сообщило издание Time, инцидент произошел во время официальных мероприятий в рамках саммита НАТО.

Президент США Дональд Трамп демонстративно прошел мимо премьер-министра Италии Джорджии Мелони, полностью проигнорировав ее присутствие.

Глава Белого дома не только не остановился для приветствия, но и не взглянул на итальянскую коллегу, что вызвало оживленное обсуждение среди присутствующих дипломатов и журналистов.

Этот эпизод стал продолжением затяжного публичного конфликта между политиками. Ранее Трамп утверждал в социальных сетях, что Мелони буквально умоляла его о совместной фотографии, чтобы поднять свои падающие рейтинги внутри страны.

В ответ на это глава итальянского правительства опубликовала официальное видеообращение, в котором назвала заявления американского президента полностью сфабрикованными.

Мелони подчеркнула, что ни она лично, ни Италия как государство никогда ни о чем не умоляют, добавив, что удивлена подобным поведением американского лидера по отношению к своим стратегическим союзникам.

Незадолго до саммита Трамп также опубликовал их совместную фотографию с ироничной подписью о необходимости судебного запрета на приближение.

По оценкам международных обозревателей, за личной неприязнью лидеров стоят глубокие геополитические разногласия.

Американская администрация выражает открытое недовольство позицией Рима, который отказался предоставить военные базы на территории Италии для обеспечения совместной американо-израильской воздушной кампании.

Речь идет об операциях, направленных на сдерживание военных амбиций Ирана и предотвращение получения Тегераном ядерного оружия.

В то время как официальный Рим соглашается оказывать лишь стандартную логистическую поддержку в рамках двусторонних договоров, Вашингтон требовал от европейских партнеров более глубокого вовлечения в ближневосточный кризис.

×
Читайте нас также:
#НАТО #США #Италия #дипломатия #геополитика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Джейден Адамс
Изображение к статье: Термометр
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: НЛО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Украинские беженцы в Риге
В мире
Изображение к статье: Рельсы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Солнцезащитный крем
В мире
Изображение к статье: Центр "Муцениеки"
Наша Латвия
Изображение к статье: Умный человек
Люблю!
Изображение к статье: Президент Польши Навроцкий
В мире
Изображение к статье: Украинские беженцы в Риге
В мире
Изображение к статье: Рельсы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Солнцезащитный крем
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео