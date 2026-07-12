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Зеленский анонсировал отставку премьера Украины 0 209

В мире
Дата публикации: 12.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Юлия Свириденко
ФОТО: пресс-фото

По словам президента Владимира Зеленского, Украина меняет свою политическую стратегию. Ожидаются замены в правительстве Украины и изменения в составе руководителей правоохранительных органов, добавил Зеленский.

По слова главы государства, Украина меняет свою политическую стратегию.

"Мы обсудили детали с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Определили, что для изменений необходимо обновление кабинета министров", - отметил Владимир Зеленский.

Ожидаются замены в правительстве Украины и изменения в руководстве правоохранительных органов Он поблагодарил Свириденко за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил ей возглавить "новое важное направление в отношениях с ключевым партнером". Деталей президент не привел.

"Рассчитываю, что вместе с парламентариями мы проведем соответствующие замены в правительстве Украины. Будут также изменения в составе руководителей правоохранительных органов", - пообещал он.

Отношения с США и лицензии на производство ракет Patriot

Говоря о предстоящих перестановках, Зеленский отметил, что за каждое приоритетное направление внешней политики будет отвечать конкретный человек с большим опытом, способный воплотить в жизнь то, "о чем мы договариваемся на уровне лидеров и чего ожидает украинский народ".

Среди таких направлений наиболее значимыми являются: Соединенные Штаты и договоренности о лицензиях на производство ракет для ЗРК Patriot, а также другое двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, "которое должно находить отражение в конкретных достижениях наших государств и компаний Украины и Америки", пояснил украинский лидер.

"Антибаллистическая коалиция" в Европе

По его словам, среди других приоритетов - европейский "антибаллистический проект", "который может стать одним из крупнейших шагов по укреплению Европы за это десятилетие", четкое продвижение Украины к членству в ЕС и углублению экономических, политических и культурных связей.

Нормализация отношений с Польшей и Венгрией

Кроме того, отдельная сфера - взаимодействие с соседними с Украиной государствами, отношения с которыми требуют новой основы. Особенно это касается Польши и Венгрии, указал Зеленский.

Сотрудничество со странами Ближнего Востока

Еще одно направление - регион Ближнего Востока и Персидского залива как одно из наиболее перспективных глобальных векторов сотрудничества в сфере безопасности и экономики, подчеркнул глава украинского государства.

Среди оставшихся приоритетов - Китай и ключевые международные организации, которые влияют на глобальные решения и могут в большей степени способствовать прекращению войны РФ против Украины, подчеркнул президент.

Внутренние задачи

По словам Зеленского, то же самое касается и внутренней работы, где стоят новые вызовы и задачи. "Требует значительного усиления вся работа в прифронтовых и приграничных областях Украины, которые ежедневно подвергаются российским ударам. Рассчитываю на увеличение поставок нашей армии необходимого оружия, дронов всех типов", - написал он.

Чрезвычайно важное направление - это подготовка к зиме, добавил Владимир Зеленский. Должна быть ускорена трансформация государственных компаний, от которых в значительной степени зависит устойчивость Украины, считает он. Особого внимания требуют и договоренности Киева с партнерами в сфере восстановления.

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#США #Польша #Украина #Европа #правительство #Венгрия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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