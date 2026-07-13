Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы после того, как его право голоса в Парламентской ассамблее Совета было приостановлено в 2024 году.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. В выступлении на четвёртом Шушинском глобальном медиафоруме Алиев заявил, что Баку рассматривает "не только приостановку или замораживание членства" в Совете Европы.

"Мы однозначно рассматриваем возможность выхода из этой структуры", – пояснил президент Азербайджана.

По его словам, руководство Совета Европы обратилось к Баку с просьбой найти решение, чтобы страна осталась членом организации. "Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил нас не делать этого и найти способ улучшить ситуацию", – сказал Алиев.

Азербайджан остается полноправным членом организации, хотя право голоса его делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было приостановлено в 2024 году.

"Мы не сделали ни одного неправильного шага. Они приняли несправедливое решение. Поэтому они должны сделать шаг назад и признать свои ошибки", – подчеркнул Алиев.

Напомним, ПАСЕ на январской сессии 2024 года отказалась подтвердить полномочия азербайджанской делегации из-за ситуации с правами человека и отказа страны допустить наблюдателей Ассамблеи на президентские выборы.