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Алиев угрожает Совету Европы выходом Азербайджан из этой организации 0 567

В мире
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев.

ФОТО: пресс-фото

Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы после того, как его право голоса в Парламентской ассамблее Совета было приостановлено в 2024 году.

Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. В выступлении на четвёртом Шушинском глобальном медиафоруме Алиев заявил, что Баку рассматривает "не только приостановку или замораживание членства" в Совете Европы.

"Мы однозначно рассматриваем возможность выхода из этой структуры", – пояснил президент Азербайджана.

По его словам, руководство Совета Европы обратилось к Баку с просьбой найти решение, чтобы страна осталась членом организации. "Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил нас не делать этого и найти способ улучшить ситуацию", – сказал Алиев.

Азербайджан остается полноправным членом организации, хотя право голоса его делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было приостановлено в 2024 году.

"Мы не сделали ни одного неправильного шага. Они приняли несправедливое решение. Поэтому они должны сделать шаг назад и признать свои ошибки", – подчеркнул Алиев.

Напомним, ПАСЕ на январской сессии 2024 года отказалась подтвердить полномочия азербайджанской делегации из-за ситуации с правами человека и отказа страны допустить наблюдателей Ассамблеи на президентские выборы.

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#права человека #Азербайджан #дипломатия #совет Европы #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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