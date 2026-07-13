Экстремальная жара, накрывшая Европу в конце июня, привела к более чем 10 000 избыточных смертей, подсчитала структура, связанная с ВОЗ. Более чем 9000 погибших, по этим данным, были в возрасте 65 лет и старше.

Экстремальная жара, накрывшая Европу в конце июня, привела к более чем 10 000 избыточных смертей. Об этом в воскресенье, 12 июля, написало агентство dpa со ссылкой на данные европейской программы мониторинга смертности EuroMOMO, работающей при поддержке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно этой информации, подавляющее большинство связанных с жарой смертей в указанный период было зафиксировано среди людей в возрасте 65 лет и старше. Аномально высокая температура воздуха может вызвать не только тепловой удар, но и обострение сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний - угроза, перед которой люди старшего возраста более уязвимы.

Авторы исследования EuroMOMO обобщили национальную статистику 27 стран Европы. Данные по отдельным странам проект при этом не привел, однако отметили, что "очень высокая избыточная смертность" в последнюю неделю июня была зафиксирована только во Франции и в Бельгии.

Альтернативные данные

По этой теме уже есть и другие исследования. Так, по оценке германского Института Роберта Коха (RKI), к концу июня в ФРГ от экстремальной жары скончались примерно 5100 человек, причем 4310 из них - за одну только особо жаркую неделю с 22 по 28 июня. На людей старше 75 лет приходится более 80% смертей, связанных с жарой. Кроме того, среди умерших больше женщин, чем мужчин. Однако это можно объяснить большей долей женщин в старших возрастных группах, указали в RKI.

Другое исследование касается Великобритании - его провели совместно Имперский колледж Лондона, Метеорологическая служба страны и Лондонская школа гигиены и тропической медицины. По их данным, в одних только Англии и Уэльсе от экстремальной жары в конце июня умерли около 2700 человек.

Тот же научный коллектив подсчитал, что волна аномального зноя унесла в 12 крупных европейских городах примерно 2300 жизней. Больше всего смертей от жары было зафиксировано в Милане, Париже и Барселоне.