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«Это наше счастье, что Путин настолько безумен» – эксперт о назревающей на фронте катастрофе 0 1110

В мире
Дата публикации: 13.07.2026
УНИАН
Изображение к статье: Евгений Дикий

Россияне продолжают уничтожать свой наступательный потенциал в районе Константиновки Донецкой области, где бои уже идут в самом городе. Об этом в эфире Radio NV заявил Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра.

По его словам, этого населенного пункта уже, по сути, нет, его придется восстанавливать после войны, как и Бахмут.

"Страшно так говорить, но нам сейчас очень на руку эта маниакальная сосредоточенность Путина на Донбассе. Они сейчас совершают стратегическое самоубийство", – подчеркнул Дикий.

При этом он отмечает, что российский генералитет это понимает, но у них все ключевые решения принимает один человек, который живет в своей вселенной.

Он добавил, что, по приказу Путина, россияне расходуют на Донбассе весь оставшийся у них наступательный потенциал. "Они сейчас "размазывают" его об Константиновке. Не исключаю, что они дожмут и возьмут город, но это еще много месяцев впереди с ужасными для них потерями. Всех самых боеспособных солдат россияне сейчас убивают там. А одновременно у них реально назревает катастрофа на юге", – подчеркнул Дикий.

Он отметил, что, если Украина потеряет Константиновку, Дружковку и даже всю агломерацию вместе со Славянском, Краматорском, с боями по полгода у каждого из них, где враг понесет большие потери, то у россиян не останется, кем воевать на юге и на севере:

"А на юге ещё и огромная проблема с тем, чем воевать, серьёзная проблема с подвозом топлива для войск, которые там остаются. У россиян реально назревает военная катастрофа, но они тупо бьются об Донбасс. Это лучшее для нас, что они могут делать".

По его словам, сейчас для Украины будет хорошо, если Путин так и "не одумается" до того момента, когда будет уже слишком поздно. При этом он считает, что перемирие сейчас абсолютно невыгодно Украине, хотя мы и не можем об этом говорить.

"Это наше счастье, что Путин настолько безумен", – подчеркнул Дикий.

По его словам, Украине выгодно, что Путин сосредоточен на Донбассе, а также то, что он не замечает, что Крым почти отрезан, а следующим этапом может стать его освобождение.

Ситуация в Константиновке – что известно

Как сообщал УНИАН, российская армия продолжает наступление на Константиновку в Донецкой области, пытаясь охватить город сразу с трех направлений.

Президент РФ Владимир Путин заявил о якобы полном захвате Константиновки, однако украинские власти это отрицают.

Издание Financial Times пишет, что захват этого населенного пункта стал одним из приоритетов Кремля в кампании по установлению полного контроля над Донбассом, хотя продвижение войск сопровождается значительными потерями.

При этом Константиновка имеет не только стратегическое, но и символическое значение. В советские времена именно здесь изготавливали рубиновые звезды для кремлевских башен и стекло для мавзолея Ленина. Сегодня же город является важным звеном украинского "пояса крепостей", в который также входят Дружковка, Краматорск, Славянск и Лиман. Потеря Константиновки, говорится в публикации, усилила бы давление на другие украинские города региона и открыла бы России возможности для дальнейшего наступления.

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#Украина #война #Крым #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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