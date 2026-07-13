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Франция плавится: жара до +40, пожары и режим ЧС уже в 37 департаментах 0 262

В мире
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жара во Франции

Францию накрыла третья за два месяца волна экстремальной жары. Температура местами достигает +40 градусов, красный уровень опасности объявлен в 37 департаментах, а по всей стране вспыхивают лесные пожары, нарушается работа транспорта и растет число погибших.

В эти выходные Франция переживает очередную волну экстремальной жары. В воскресенье красный уровень опасности действует уже в 37 департаментах против 24 днем ранее. Еще 59 департаментов находятся под оранжевым уровнем предупреждения. Наиболее сложная ситуация наблюдается в регионе Иль-де-Франс, Бретани, Пеи-де-ла-Луар и Центр — Долина Луары.

По данным Météo-France, раскаленная воздушная масса задержится над большей частью страны как минимум до середины следующей недели. В ряде регионов температура достигает +39…+40 градусов.

Из-за жары резко выросла опасность лесных пожаров. С начала года во Франции огонь уничтожил более 25 тысяч гектаров — почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Очаги возгорания зафиксированы сразу в нескольких департаментах, проводятся эвакуации жителей и отдыхающих.

Экстремальная погода уже сказывается на повседневной жизни. На дорогах образовались многокилометровые пробки, железнодорожная компания SNCF сократила число рейсов в самые жаркие часы, без электричества остались около 20 тысяч домов на юго-западе страны. В Париже раньше обычного закрылись Эйфелева башня, Лувр и музей Орсе, а во многих городах отменены праздничные мероприятия и фейерверки ко Дню взятия Бастилии.

Жара отражается и на здоровье населения. По данным властей, число утоплений с конца июня выросло примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, а среди пожилых людей уже отмечается рост смертности.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара сохранится еще несколько дней, поэтому французские власти готовятся к новым пожарам, перебоям в работе транспорта и усилению мер безопасности.

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#транспорт #безопасность #жара
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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