Близкая к властям Ирана ультраконсервативная газета Hamshahri опубликовала изображение, на котором несколько западных политиков представлены как мишени для возмездия после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Среди них — Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц.

Близкая к иранским властям ультраконсервативная газета Hamshahri опубликовала изображение, на котором несколько западных лидеров представлены как возможные цели для мести после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В центре изображения находятся президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — их лица отмечены перекрестием прицела. Рядом размещены президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны США Пит Хегсет.

Фото: Hamshahri.

Публикацию сопровождает лозунг: «Месть неизбежна. Преступники унесут с собой в могилу желание умереть мирно».

Материал появился на фоне жестких заявлений нового руководства Ирана. Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера и его преемник, во время похорон отца заявил, что «месть — это воля народа, и она неизбежно будет осуществлена». По его словам, уже составлен список целей, однако конкретные имена он не назвал.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день совместной американо-израильской военной операции. После его смерти руководство страной перешло к его сыну Моджтабе Хаменеи, который до этого практически не появлялся на публике.

По данным CNN, ссылающегося на анонимные источники, израильские спецслужбы предупредили США о существовании «конкретного» иранского плана покушения на Дональда Трампа. Аналогичную информацию ранее опубликовала и газета The Wall Street Journal.

Тегеран также обвиняет ряд европейских стран в косвенной поддержке ударов по Ирану. По мнению иранских властей, некоторые государства фактически содействовали операции, разрешив американской военной авиации использовать свое воздушное пространство и не осудив нанесенные удары.

Публикация в Hamshahri стала очередным свидетельством резкого обострения риторики между Ираном и Западом. Несмотря на громкие заявления, официальных подтверждений существования какого-либо списка целей или подготовки конкретных атак представлено не было.