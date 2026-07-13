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Иск России против стран Балтии готовят связанные со спецслужбами лица - СМИ 0 982

В мире
Дата публикации: 13.07.2026
BNS
Изображение к статье: Флаги стран Балтии

После заявлений Москвы о планах подать в Международный суд ООН (МС) иск против стран Балтии из-за предполагаемых нарушений прав россиян, стало известно, что документ готовят лица, связанные со спецслужбами Кремля.

Согласно международному расследованию, опубликованному в понедельник LRT, российский иск готовит московская адвокатская контора «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры», привлекшая к подготовительной работе так называемых историков, связанных со спецслужбами.

Утверждается, что юристы пригласили на помощь Николая Межевича и Владимира Симиндея, которых в России называют экспертами по странам Балтии. По данным расследования, они тесно сотрудничают с Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ, много лет распространяют антибалтийскую пропаганду и фальсифицируют историю этих государств.

Юристы Министерства иностранных дел России начали готовить иск против стран Балтии не позднее лета прошлого года, а правовые аргументы собирали с момента вторжения в Украину в 2022 году.

Литва, как и другие страны Балтии, с начала полномасштабной войны России против Украины уже получила от Кремля пять нот.

МИД России обвинил страны Балтии, особенно Латвию, в том, что после начала российского вторжения в Украину они резко усилили давление на проживающих там россиян, и в этих странах якобы «стремительно распространилась русофобия, культивируемая на государственном уровне».

Правительства стран Балтии неоднократно отвергали обвинения Москвы в предполагаемой дискриминации их русскоязычных общин.

Министерство иностранных дел Литвы заявляло, что Россия в различных формах активно продолжает свою клеветническую кампанию с целью распространения ложных нарративов и обвинения Литвы и других государств в якобы нарушении взятых на себя международных обязательств.

Эстония назвала планы Москвы обратиться в МС из-за предполагаемой дискриминации русского меньшинства в странах Балтии частью российской дезинформационной кампании.

Российские власти обвинили страны Балтии в помощи Украине в осуществлении ударов беспилотников по энергетическим объектам на северо-западе России, однако европейские правительства отвергли это утверждение как дезинформацию.

Москва также неоднократно угрожала — а в случае с Украиной и нападала — на соседние государства, прикрываясь «защитой» русских и русскоязычных за рубежом.

Аналитики отмечают, что Россия уже давно использует пропаганду, направленную на русскоязычных в странах Балтии — некоторые из которых плохо владеют местными языками, — с целью повлиять на общественное мнение и посеять рознь.

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#пропаганда #спецслужбы #дезинформация #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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