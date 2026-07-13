Прошлым летом Варшава из-за возросшего потока мигрантов приняла такое решение в отношении Литвы и Германии.

По данным Министерства внутренних дел (МВД), в январе-июне этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток вторичной миграции из Латвии вырос в четыре раза - с чуть более 300 до более чем 1,2 тыс. иностранцев.

«Если ситуация не изменится, следует рассматривать все возможные решения. В числе вариантов может быть и механизм, аналогичный тому, который применяет к нам Польша - пограничные ограничения, когда по выходным выстраиваются многокилометровые очереди из автомобилей, пытающихся пересечь литовско-польскую границу», - сказал Катялинас в интервью BNS.

«Конечно, это было бы уже "ядерным" решением, но если бы у нас не было другой возможности, кроме как взять под контроль потоки и задерживать мигрантов на границе, а не на нашей территории, я думаю, это следовало бы сделать. Но мне бы этого очень не хотелось», - отметил назначенный министр.

По словам политика, ситуация «довольно быстро» может стать трудноуправляемой, что потребует дополнительных решений.

«Даже при наличии соглашения о реадмиссии наши пограничники будут перегружены работой, поскольку это не просто звонок латвийской стороне о том, что мы задержали мигранта, прибывшего из вашей страны - пожалуйста, заберите. Заполняются и проверяются документы, мигрантов нужно где-то размещать. Это требует и времени, и ресурсов, и, возможно, вызывает вопросы по обеспечению прав человека», - сказал Катялинас.

Он отметил, что Латвия не справляется с нелегальной миграцией и должна проявлять больше инициативы, в то время как Литва не намерена прекращать поддержку латвийских пограничников.

«Я думаю, помощь может оказываться и дальше, но и сами латыши должны проявлять инициативу. Этот вопрос, возможно, даже следует поднимать на уровне Европейского союза, поскольку Литва решила эту проблему еще в 2021-2022 годах, у нас есть физический барьер, где мы можем использовать как тактику вытеснения, так и возвращение на белорусскую сторону», - сказал назначенный министр.

«Мигранты попадают на территорию Латвии и исчезают, а затем наши пограничники на автобусном маршруте Рига-Варшава должны задерживать этих мигрантов с поддельными документами на территории Литвы. Это нехорошо, и Латвия должна прилагать больше усилий», - отметил Катялинас.

«Думаю, в различных форматах, как тет-а-тет между МВД, так, возможно, и на уровне премьер-министров или президентов, поиск таких решений будет вестись, и они будут найдены», - добавил политик.

Как сообщало агентство BNS, в этом году в Латвию пытались прорваться, были задержаны и возвращены в Беларусь или развернуты еще на ее территории 6,6 тыс. нелегальных мигрантов. Литовские пограничники в этом году не впустили в страну из Беларуси 900 мигрантов.

По данным МВД, в прошлом году в Литве было задержано 1,2 тыс. нелегальных мигрантов, перевезенных из Латвии или следовавших самостоятельно - примерно в два с половиной раза больше, чем в 2024 году, когда это число составило 540.

Всего с начала вызванного Беларусью миграционного кризиса литовские пограничники не позволили нелегально проникнуть в страну 25,5 тыс. иностранцев.