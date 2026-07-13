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Новая оборонная коалиция: Европа создаст систему защиты от баллистических ракет 0 72

В мире
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украина и еще девять европейских стран договорились создать коалицию по разработке единой системы защиты от баллистических ракет.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина и еще девять европейских стран договорились создать коалицию по разработке единой системы защиты от баллистических ракет. Новый проект будет опираться на опыт Киева, полученный во время отражения полномасштабного российского вторжения.

Париж. Украина и еще девять европейских государств в понедельник объявили о создании коалиции, которая займется разработкой общеевропейской системы защиты от баллистических ракет.

Соответствующее заявление было принято на заседании «Коалиции доброй воли», проходящем в Париже.

«Наша цель — создать общую систему противоракетной обороны для Европы», — говорится в совместном заявлении десяти стран.

Документ подписали президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Дании, Франции, Италии, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Испании, Германии и Швеции.

Участники коалиции отметили, что признают растущую угрозу со стороны баллистических ракет и считают необходимым выработать совместный ответ.

«Мы считаем, что для защиты Европы необходимо комплексное решение — интегрированная система противоракетной обороны, способная сдерживать и нейтрализовать будущие ракетные угрозы», — подчеркивается в заявлении.

Пока участники коалиции не называют конкретных сроков создания новой системы противоракетной обороны. Вместе с тем они подчеркивают, что инициатива остается открытой для присоединения других европейских государств.

Создание новой коалиции свидетельствует о стремлении европейских стран усилить коллективную безопасность на фоне сохраняющихся ракетных угроз. При этом ключевую роль в разработке будущей системы ПРО планируется отвести украинскому опыту противодействия современным ракетным атакам.

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#Украина #Европа #безопасность #коалиция #геополитика #оборона #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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