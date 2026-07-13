В июле 2026 года средний объем переработки нефти в РФ составляет 3,91 млн баррелей в сутки - это самый низкий показатель с марта 2005-го!

Объемы переработки нефти в России рухнули до наинизшего уровня более чем за 20 лет. По данным EA Analytics, в июле 2026 года средний объем переработки нефти в РФ составляет 3,91 млн баррелей в сутки - это самый низкий показатель с марта 2005-го. Как показывают подсчеты, это более чем на 1,4 млн баррелей в сутки меньше, чем в среднем за аналогичный период 2025 года.

По подсчетам Bloomberg, за последние 100 дней украинские войска совершили около 50 атак на российские объекты по производству топлива. А по данным Международного энергетического агентства, волна украинских атак с начала мая затронула более половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Под удары попали как минимум 24 из 34 крупных НПЗ, большинство из которых связаны с крупнейшими российскими нефтяными компаниями.

В июне российские НПЗ перерабатывали около 3,8 млн баррелей нефти в сутки - на 1,6 млн баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.