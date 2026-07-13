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Лингвисты назвали русское слово с 56 значениями 0 554

В мире
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этот загадочный русский язык

Специалисты Института Пушкина объяснили, как один короткий глагол одновременно описывает природные явления, движение транспорта и течение времени.

Российские исследователи определили абсолютного рекордсмена по многозначности в родной речи. Самым большим количеством смысловых вариантов в русском языке обладает глагол «идти». Филологи зафиксировали у него сразу 56 различных значений, сообщила заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.

**Абсолютный рекордсмен **

Спектр применения этого короткого слова оказался невероятно широким. Глагол «идти» легко описывает самые разные процессы окружающего мира. Он передает физическое движение человека по тротуару, перемещение железнодорожного транспорта и привычные природные явления вроде осеннего дождя. Этим же словом люди регулярно описывают распространение доносящихся из кухни аппетитных запахов, появление звуков или лучей света.

Лингвисты подчеркивают, что слово отлично справляется и с более абстрактными понятиями. Глагол точно передает неумолимое течение времени, когда идут годы, и отражает текущий ход бытовых событий, когда дела у человека идут хорошо. Кроме того, это же слово помогает выразить идею гармоничного соответствия одежды внешности, если платье идет девушке, или показывает целенаправленное развитие личности на пути к поставленной цели.

Различия в словарях

При этом специалисты отмечают, что назвать абсолютно точное и неизменное количество смысловых вариантов для любого многозначного слова в лингвистике довольно трудно. В разных научных школах исследователи применяют свои методики подсчета, поэтому данные в разных книгах могут существенно отличаться.

В Большом универсальном словаре русского языка под редакцией Валерия Морковкина ученые выделили и закрепили за глаголом «идти» 56 значений. В то же время составители Большого академического словаря русского языка насчитали 27 основных значений и 36 дополнительных смысловых оттенков. Еще один популярный источник — Большой толковый словарь русского языка под редакцией Сергея Кузнецова — предлагает читателям 30 значений и 11 смысловых оттенков. Тем не менее, во всех существующих лексикографических базах данных это слово уверенно держит пальму первенства по своей универсальности.

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#русский язык
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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