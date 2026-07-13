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После атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе в Ставропольском крае 0 72

В мире
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар

В ночь на понедельник украинские беспилотники атаковали Ставропольский край России. После удара возник пожар на нефтебазе, расположенной недалеко от Михайловска. Возгорание подтвердили местные власти и независимые аналитики, изучившие спутниковые снимки.

В ночь на понедельник в результате атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе в Ставропольском крае России, сообщают Telegram-каналы и местные власти.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что после атаки возник пожар в промышленной зоне поселка Вязники.

Позже эту информацию, основываясь на спутниковых снимках, подтвердило и независимое интернет-издание Astra. По его данным, возгорание произошло на нефтебазе, расположенной недалеко от города Михайловск.

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#пожар #Украина #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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