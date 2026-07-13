Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, заявив, что страна переходит к обновлённой политической стратегии. По его словам, за каждое ключевое внешнеполитическое направление будет отвечать отдельный руководитель с большим опытом.

В числе приоритетов Зеленский назвал отношения с США, развитие европейского противоракетного проекта, продвижение Украины к членству в ЕС, взаимодействие с соседними государствами, включая Польшу и Венгрию, сотрудничество со странами Ближнего Востока, Китаем и международными организациями. Президент также заявил о необходимости усилить работу в прифронтовых и приграничных регионах, ускорить подготовку к зиме и реформирование государственных компаний.

Зеленский поблагодарил Свириденко за работу во главе правительства и предложил ей возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнёром». Кроме того, он анонсировал кадровые перестановки в руководстве правоохранительных органов.

Свириденко возглавила украинское правительство 17 июля 2025 года. До назначения премьер-министром она с ноября 2021 года занимала должность первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины, а ранее была заместителем руководителя Офиса президента, передает The Moscow Times.