Война России в Украине и война США с Ираном имеют схожесть в том, что более крупная, в том числе в военном отношении, держава пытается добиться уступок от более мелкой. Но ни первая, ни вторая страна не приблизилась к своим целям.

При этом российский диктатор Владимир Путин не готов прекращать боевые действия, не смотря на потери и ущерб своей экономике. А президент США Дональд Трамп попытался выйти из войны уже через шесть недель. Об этом идет речь в статье The New York Times.

Авторы считают, что эти две войны имеют точки пересечения во многих геополитических аспектах, включая энергетические рынки и поставки средств ПВО. Хотя признают, что полномасштабное вторжение Путина в Украину и воздушные атаки иранской инфраструктуры трудно сравнивать.

"В широком смысле, эти войны продемонстрировали ограниченность военной силы в достижении политических целей, одновременно ослабляя имидж мощи, который США и РФ стремятся проецировать на мировой арене. Но они также подчеркивают различия между упрямством Путина и постоянно меняющимся Трампом", - пишут авторы.

Они отмечают, что попытки Трампа договориться с Ираном, прекратив боевые действия, подверглись критике со стороны так называемых "ястребов". Некоторые даже призывали его "брать пример с Путина", который отказывается идти на компромиссы и продолжает боевые действия даже когда идут переговоры. Другие говорят, что Трамп, в отличие от Путина, был готов разобраться в ситуации и минимизировать потери для своей страны, когда увидел, что война пошла не по плану.

Источники рассказали изданию, что Путин пытается продолжать военные действия, поскольку считает их рычагом давления в переговорах. По словам источников, он опасается прекращать их, не добившись уступок, поскольку "вряд ли сможет добиться их, если военное давление ослабнет". Также источник сказал, что с точки зрения Путина Трамп совершил ошибку, когда объявил о прекращении огня в Иране.

Различия ситуации

Однако американский военный генерал указал, что возможности США в Ирана намного превышают возможности российской армии в Украине, и что США "действительно могут положить конец войне в Иране военным путем, если захотят".

Также авторы указали, что Путин поставил все на успех в войне против Украине. И это мешает ему изменить курс, даже в условиях российского авторитаризма.

При этом цели Трампа в войне с Ираном могут сдвигаться. Как заявил специальный посланник президента Джозефа Байдена по Ирану Роберт Малли, заявленные цели Трампа были "весьма разнообразны".