Сейм Литвы расширил список лиц, которых можно подвергать проверке на полиграфе. В него включены иностранцы, представляющие потенциальную угрозу национальной безопасности, а также сотрудники компаний-поставщиков, имеющих или претендующих на получение сертификата надежности.

За принятие поправок на этой неделе проголосовал 81 член Сейма, четверо высказались против, 14 воздержались.

Инициатором изменений выступил Второй департамент оперативных служб (военная разведка).

При представлении проекта отмечалось, что ранее на детекторе лжи нельзя было проверять лиц, работающих или претендующих на работу с секретной информацией, если они не являются госслужащими, военными или сотрудниками ведомств.

До сих пор проверку могли проходить только действующие тайные сотрудники разведки, но не кандидаты на эту роль. Также отсутствовали правовые основания для проверки иностранцев.

«Учитывая геополитическую ситуацию, активизацию враждебных спецслужб в Литве и участившиеся случаи вербовки, мы стремимся усилить меры национальной безопасности. Это позволит еще более всесторонне оценивать лиц при допуске к секретной информации и при выдаче вида на жительство иностранцам», — сказал в Сейме вице-министр обороны Каролис Алякса.

Согласно принятым поправкам, в список проверяемых на полиграфе включены представители компаний-поставщиков, кандидаты в тайные сотрудники разведки и иностранцы, потенциально угрожающие нацбезопасности.

Также установлено, что проверка на полиграфе может применяться при решении вопросов о выдаче или аннулировании допуска к секретной информации, если возникнут подозрения в сокрытии или предоставлении ложных биографических данных.

В случае отрицательного заключения полиграфа решение о допуске к секретной информации будет приниматься с учетом всех имеющихся данных о проверяемом лице и его окружении.

Отказ от прохождения проверки на полиграфе повлечет за собой отказ в выдаче или аннулирование уже имеющегося допуска к секретной информации.

При отрицательном результате проверки иностранца также будет оцениваться вся доступная информация, однако отказ от проверки будет расцениваться как потенциальная угроза государственной безопасности.

Согласно действующему законодательству, проводить проверки на полиграфе имеют право учреждения системы внутренних дел, военная разведка, Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Служба специальных расследований.