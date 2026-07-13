Финская служба безопасности начала необычную кампанию по набору секретных агентов. Вместо бесстрашных супергероев здесь ищут самых обычных людей — общительных, незаметных и умеющих легко находить общий язык с окружающими. Подать заявку приглашают даже пенсионеров.

Финская служба безопасности (SUPO) объявила необычный набор сотрудников, решив отказаться от привычного образа секретного агента. Вместо людей, напоминающих Джеймса Бонда, ведомство ищет самых обычных граждан, которые умеют оставаться незаметными, легко общаются с незнакомцами и способны раствориться в толпе, передает NOS.

«Даже если вы уже в возрасте, вы можете стать отличным секретным агентом. Главное — уметь быть частью окружающей среды, обладать хорошими коммуникативными навыками и легко устанавливать контакт с людьми», — рассказал руководитель одного из подразделений финской разведки Пекка Хилтунен.

Штаб-квартира службы расположена в центре Хельсинки в неприметном небольшом здании без вывески. Именно сюда приглашают кандидатов, прошедших первый этап отбора.

По словам Хилтунена, нынешняя открытая кампания по набору сотрудников стала частью новой стратегии ведомства.

«Мы считаем своей обязанностью, насколько это возможно, объяснять людям, кто мы и чем занимаемся. И одновременно надеемся, что кто-то задумается о работе у нас», — отметил он.

Желающих оказалось немало: почти три тысячи финнов подали заявки на работу в разведке. Причем сделать это нужно было необычным способом — отправив документы в бумажном конверте, чтобы не оставлять цифровых следов.

Помимо подробной анкеты кандидаты должны были приложить флеш-накопитель с видеороликом, в котором рассказать о собственной неловкой социальной ситуации и проанализировать ее.

«Для секретного агента очень важна способность к самоанализу. Нам интересно понять, что человек считает социальной ошибкой и какие выводы он из нее сделал. Это помогает избегать подобных ситуаций и легче устанавливать контакт с незнакомыми людьми», — пояснил Хилтунен.

Еще несколько десятилетий назад представить столь открытую кампанию было невозможно. Во времена холодной войны Финляндия, находившаяся между Востоком и Западом, старалась не провоцировать Советский Союз. Финская контрразведка была серьезно ограничена в своих возможностях и фактически могла лишь наблюдать за деятельностью иностранных спецслужб.

Как отмечает эксперт Финского института международных отношений (FIIA) Сийкку Саари, Хельсинки долгое время оставался одним из центров международного шпионажа: рядом располагались крупные дипломатические представительства США и СССР, однако финские спецслужбы не имели права активно противодействовать иностранным агентам.

Ситуация начала меняться после войны в Грузии в 2008 году и аннексии Крыма в 2014-м. Дополнительным фактором стала протяженная — более 1300 километров — граница Финляндии с Россией. В 2019 году парламент расширил полномочия разведки, а после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и вступления Финляндии в НАТО год спустя спецслужба получила еще больше возможностей.

Кампания по поиску новых агентов стала частью этих изменений. При этом в разведке подчеркивают: возрастных ограничений практически нет. По словам Хилтунена, успешными агентами могут стать даже люди старше 80 лет. Дополнительным преимуществом для кандидатов станет знание русского или китайского языка.

«Мы не ищем отчаянных смельчаков. Человек, напоминающий Джеймса Бонда, по определению не станет хорошим секретным агентом», — говорит Хилтунен.

Впрочем, он признается, что и сам любит фильмы о знаменитом британском шпионе.

«Я всегда мечтал прокатиться на скоростном катере, пока за спиной все взрывается. Хотя прекрасно понимаю, что в реальной жизни такое практически невозможно», — с улыбкой добавил руководитель подразделения финской разведки.

Такой необычный подход уже вызвал большой интерес среди жителей Финляндии. В разведке рассчитывают, что открытая кампания позволит привлечь людей самых разных возрастов и профессий — именно тех, кто способен оставаться незаметным и эффективно работать там, где яркие герои боевиков были бы слишком заметны.