Блокада всех иранских портов и прибрежных зон военными США возобновится завтра (в 23.00 по латвийскому времени), сообщил Объединенный центр морской информации США.

"Морская блокада всех иранских портов и прибрежных зон начнется 14 июля 2026 года в 20.00 по всемирному координированному времени", - говорится в сообщении.

США намерены нанести очень сильные удары по Ирану, заявил Трамп. «Сегодня мы нанесем по ним очень сильный удар, и завтра тоже нанесем по ним сильный удар, и они ничего не смогут с этим поделать. У них ничего нет».

Американский лидер также допустил, что США, «достаточно скоро» могут подвергнуть бомбардировке иранский ядерный объект в Натанзе.

Трамп также официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана, сообщает The New York Times.

В письме, направленном лидерам Конгресса в пятницу и полученном газетой, президент написал, что 7 июля американские войска нанесли «оборонительные удары по целям внутри Ирана».

Тем временем в Тегеране озвучили возможный ответ

Йемен может скоро перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает иранское агентство FARS.

По его информации, член политического бюро движения «Ансар Аллах» Йемена Мухаммед аль-Фарх дал понять, что страна намерена закрыть пролив.

«Баб-эль-Мандеб станет единым с Ормузским проливом, и цена на нефть достигнет 200 долларов», – заявил он.

Отметим, что при такой цене нефти стоимость бензина и дизеля на АЗС Латвии превысит 3 евро за литр.