Эстония заняла первое место в новом Индексе экологической эффективности (EPI) 2026 года, опередив все страны мира. Однако авторы исследования предупреждают: даже государства, возглавившие рейтинг, пока далеки от достижения глобальных климатических целей.

Эстония признана самой экологически эффективной страной мира. Согласно Индексу экологической эффективности (Environmental Performance Index, EPI) 2026 года, подготовленному исследователями Йельского и Колумбийского университетов, республика набрала 75 баллов из 100 возможных и заняла первое место в мировом рейтинге.

При этом Европа уверенно доминирует в списке: европейские государства заняли 19 из первых 20 позиций. Вместе с тем авторы доклада подчеркивают, что даже лучшие результаты пока не позволяют говорить о достаточном прогрессе для достижения климатической нейтральности.

Индекс экологической эффективности публикуется раз в два года и оценивает страны по 47 показателям, объединенным в 12 категорий. Среди них — борьба с изменением климата, качество воздуха, состояние лесов и водных ресурсов, управление отходами, сохранение биоразнообразия и развитие устойчивой экономики. Для составления рейтинга используются данные Всемирного института ресурсов, европейской программы Copernicus и других международных организаций.

Лидером рейтинга Эстония стала благодаря заметному сокращению выбросов парниковых газов при производстве электроэнергии за последнее десятилетие. Страна постепенно уменьшает зависимость от сланцевой промышленности и активно развивает возобновляемую энергетику, прежде всего солнечную. Согласно данным Международного энергетического агентства, к 2030 году Эстония рассчитывает полностью покрывать годовое потребление электроэнергии за счет возобновляемых источников, а к 2050 году достичь климатической нейтральности.

Дополнительным преимуществом стало и богатое природное наследие страны: более половины территории Эстонии занимают охраняемые леса и водно-болотные угодья, где обитают свыше 300 видов птиц.

Комментируя результаты исследования, министр энергетики и окружающей среды Эстонии Андрес Сутт заявил, что гордится столь высокой оценкой. Однако авторы доклада напоминают: даже 75 баллов не означают, что задача выполнена.

«Если страны хотят сохранить шанс достичь нулевых выбросов к 2050 году, им придется продолжать значительно сокращать выбросы и принимать новые политические решения», — отметил ведущий автор исследования Зак Вендлинг.

В первую пятерку рейтинга также вошли Люксембург (74 балла), Великобритания (72), Финляндия и Нидерланды (по 71 баллу). Германия и Франция разделили шестое место, набрав по 70 баллов. Литва заняла 30-е место (56,78 балла), а Латвия на 31-м месте (55,51 балла)

Замыкают список Лаос, Индия, Бангладеш, Мали и Вьетнам. По мнению исследователей, эти страны сталкиваются с серьезной деградацией окружающей среды, которая уже представляет угрозу здоровью населения и состоянию экосистем. Особенно сложная ситуация сложилась в Индии, где одной из главных проблем остается загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами, возникающими из-за сжигания топлива, строительных работ и лесных пожаров.

США заняли 27-е место, Канада — 29-е, а Китай оказался лишь на 129-й позиции. Авторы исследования отмечают, что рейтинг основан на данных до 2024 года и не учитывает последние изменения экологической политики в отдельных странах.

В докладе также обращается внимание на существующее неравенство. Богатые государства имеют значительно больше возможностей финансировать переход к «зеленой» экономике, тогда как развивающиеся страны, несмотря на меньший вклад в глобальное потепление, зачастую не располагают необходимыми ресурсами. Кроме того, исследователи напоминают, что часть экологической нагрузки богатые страны фактически переносят за свои пределы, экспортируя отходы и размещая производство в других регионах мира.

Авторы исследования подчеркивают: нынешний рейтинг показывает, кто сегодня успешнее справляется с экологическими вызовами, однако ни одна страна пока не может считать себя полностью готовой к достижению климатических целей. Даже лидерам предстоит продолжать сокращать выбросы, развивать чистую энергетику и искать новые решения для защиты окружающей среды.