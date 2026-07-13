«Жизнь... находит путь». Эти слова помнят все, кто смотрел культовый блокбастер «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга. Произнёс их доктор Алан Грант, которого сыграл новозеландский и британский актёр Сэм Нилл. Всего на его счету более сотни ролей. 13 июля его не стало. Печальную новость подтвердила семья актёра. Нилл скончался в Сиднее в окружении самых близких людей. Ему было 77.

Его уход, по словам родственников, стал внезапным и неожиданным ударом, несмотря на то, что актёр в последние годы мужественно боролся с тяжёлым недугом. Родные отметили, что он находился в ремиссии после борьбы с онкологическим заболеванием.

Мягкая сила

Стивен Спилберг, открывший Нилла для мирового зрителя, называл его «душой, которая вдохнула жизнь в Алана Гранта», и «человеком огромной теплоты и интеллекта». Режиссёр вспоминал, как Нилл пришёл на пробы в 1992-м и сразу покорил всю съёмочную группу своей искренностью и той редкой внутренней силой, которая сочетается с мягкостью. «Он не просто играл учёного, — говорил Спилберг, — он сам был учёным по складу ума: любопытным, ироничным и бесконечно обаятельным. Сэм был одним из тех актёров, с которыми мечтает работать каждый режиссёр. Он понимал историю с полуслова, привносил в неё что-то своё, неуловимое и настоящее».

Режиссёр Джейн Кэмпион, подарившая Ниллу роль в «Пианино», говорила о нём как о «скрытом сокровище» кинематографа. «Сэм обладал редчайшим качеством — он умел быть одновременно мужественным и уязвимым, — вспоминала она. — Его персонаж в „Пианино“ — грубый, ревнивый, но в то же время по-своему ранимый — удался именно благодаря этой двойственности. Он не боялся показывать слабость на экране, и это делало его героев невероятно человечными».

Австралийский актёр Хью Джекман, снимавшийся с Ниллом в фильме «Австралия» (2008), признался, что именно Сэм стал для него примером того, как можно оставаться скромным и добрым человеком даже на пике мировой славы. «Когда я пришёл на съёмки, я был уже достаточно известен благодаря „Людям Икс“, но Сэм относился ко мне как к равному, — рассказывал Джекман. — Он никогда не позволял своему статусу звезды влиять на то, как он общается с людьми. Он напоминал мне моего отца: надёжный, мудрый, с потрясающим чувством юмора».

От Северной Ирландии до Новой Зеландии

Сэм Нилл (полное имя — Найджел Джон Дермот Нилл) родился 14 сентября 1947 года в городе Ома, Северная Ирландия. В раннем возрасте вместе с семьёй он переехал в Новую Зеландию, страну, которую впоследствии считал своей настоящей родиной.

Новая Зеландия стала для будущего актёра не просто местом жительства, а источником вдохновения. Он окончил Университет Кентербери, получив степень бакалавра искусств по английской литературе. Там, в университетских стенах, он впервые серьёзно задумался об актёрской профессии, начав участвовать в студенческих постановках.

В конце 1960-х годов он вошёл в труппу новозеландского национального театра и начал играть в классических постановках. В 1977-м в его карьере случился прорыв: он получил главную роль в фильме «Спящие собаки», который стал его дебютом в полнометражном кино. Картина имела успех на фестивалях, и о молодом актёре заговорили.

В 1980-х годах он перебрался в Великобританию, где активно снимался на телевидении. Сериалы «Айвенго», «Рэйли: король шпионов» и «Человек, который упал на Землю» принесли ему репутацию серьёзного драматического актёра, способного играть как романтических героев, так и сложных, неоднозначных персонажей. Он был номинирован на «Золотой глобус» за роль в мини-сериале «Рэйли» в 1983 году. Тогда же в его жизни произошла ещё одна судьбоносная встреча — он попал в поле зрения голливудских продюсеров, и один за другим последовали проекты в США.

Мастер на все роли

Звёздный час настиг Нилла в 1993-м, когда на экраны вышли сразу два фильма, сделавшие его суперзвездой. Первым, безусловно, стал «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга. Роль палеонтолога Алана Гранта навсегда изменила жизнь актёра.

Первоначально на роль рассматривался Харрисон Форд, затем Ричард Дрейфус, но оба отказались. И когда Нилл пришёл на пробы, он мгновенно покорил режиссёра своей естественностью. Нилл позже вспоминал, что на съёмках ему приходилось работать с аниматронными динозаврами, которые требовали колоссального терпения, но он наслаждался процессом, потому что верил в магию этого фильма: «Я просто стоял и смотрел на роботов, которые открывали пасти, и в какой-то момент я переставал думать о механизмах и начинал видеть реальных животных. Это было похоже на детство».

Впоследствии он возвращался к этому образу в «Парке Юрского периода III» (2001) и в блокбастере «Мир юрского периода: Господство» (2022). Интересно, что изначально он не планировал сниматься в сиквелах, пропустил вторую чать. Но потом съёмочная группа убедила его. С каждой новой частью Грант становился чуточку мудрее, потому что Нилл привносил в образ новые оттенки, превращая палеонтолога в подлинного философа, который видел в древних ящерах не просто монстров, а загадку, которую природа подарила человечеству.

В том же 1993 году вышла и драма «Пианино» новозеландского режиссёра Джейн Кэмпион. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и три премии «Оскар», включая приз за лучшую женскую роль для Холли Хантер. Нилл блестяще исполнил мужа главной героини — сложную, мрачную и далёкую от образа героя-палеонтолога роль. Его персонаж, мистер Стюарт, был жестоким и властным человеком, который отрезает палец жене в порыве ревности. Эта роль продемонстрировала, что Нилл способен играть антигероев с пугающей убедительностью. Многие критики писали, что именно благодаря этой двойственности — способности быть одновременно и спасителем, и разрушителем — Нилл стал одним из самых разноплановых актёров своего поколения.

Позже он повторил роль непростого мужа в психологическом триллере «Одержимость» 2006 года, его партнёршами по фильму были Сьюзан Сарандон и Эмили Блант.

Телевидение также стало важной частью его карьеры. Он появился в сериалах «Острые козырьки», где сыграл зловещего отца Хьюза в третьем сезоне в исторической драме «Тюдоры» (роль кардинала Уолси), в сериале «Вторжение» и многих других. Его герои часто обладали внутренним конфликтом и трагической глубиной.

Кого он не сыграл

Сэм мог стать Джеймсом Бондом (его рассматривали как кандидата на роль в 1980-х годах в фильме «Только для ваших глаз», но роль в итоге получил Роджер Мур). Также Сэм получил предложение сыграть Элронда во «Властелине колец», но отказался из-за занятости в других проектах. В 2004 году он мог стать Доктором Осьминогом в «Человеке-пауке 2» (роль досталась Альфреду Молине), но режиссёр Сэм Рэйми посчитал, что Нилл слишком «хороший» для злодея, хотя позже сожалел об этом решении.

В 2022-м у Сэма диагностировали ангиоиммунобластическую Т-клеточную лимфому — редкую и агрессивную форму рака крови. Для актёра, который всегда отличался крепким здоровьем и вел активный образ жизни на своей виноградной ферме в Новой Зеландии, этот диагноз стал шоком.

Первый курс химиотерапии не дал желаемого результата, и врачи предложили актёру альтернативную, инновационную терапию с использованием CAR T-клеток. Суть метода заключалась в том, что собственные иммунные клетки пациента генетически модифицировались для борьбы с раком и возвращались в организм. Эта процедура была рискованной, но в итоге позволила добиться ремиссии.

В апреле 2026 года актёр с радостью рассказал, что смог победить болезнь. В шутку он заявил, что теперь может переключить внимание со здоровья на работу и хотел бы сняться ещё в одном фильме. «Я не знаю, сколько мне ещё отмерено, но я точно хочу сниматься до последнего дня», — говорил он в интервью.

Он написал мемуары «Говорил ли я вам это когда-нибудь?», в которых описал свою борьбу с болезнью и почти полувековую карьеру. Книга стала бестселлером, многие читатели признавались, что плакали над страницами, посвящёнными его отношениям с семьёй и откровенному страху смерти. «Я считаю это приключением, довольно мрачным, но тем не менее приключением», — делился актёр в одном из последних своих больших интервью. Он говорил, что не боится смерти, однако хотел бы прожить ещё как минимум 10-20 лет, чтобы увидеть, как растут его внуки.

Две жены, дети, внуки и любимая ферма

Сэм Нилл был дважды женат. Его первой супругой стала Лиза Харроу, на которой он женился в 1989-м, но брак продлился всего четыре года и распался в 1993-м — в тот самый год, когда он стал мировой звездой.

Однако через некоторое время он встретил свою настоящую любовь — Хизер Нилл, с которой прожил до конца своих дней. В этом браке у него родились дети, и именно Хизер стала его главной опорой в годы борьбы с болезнью.

У актёра остались дети и внуки, которыми он очень дорожил. В одном из интервью он признавался, что именно ради них хочет жить как можно дольше. «Когда у тебя появляются внуки, всё становится другим, — говорил он со своей обычной улыбкой. — Ты хочешь увидеть, как они влюбляются, как ошибаются, как становятся взрослыми. Ты хочешь быть рядом, чтобы, если что, подставить плечо. И ради этого стоит бороться».

Он любил свою виноградную ферму в Новой Зеландии, где проводил время между съёмками. Нилл был не просто актёром, он был фермером, виноделом, человеком земли. Когда он не снимался в кино, он занимался обрезкой виноградных лоз или собирал урожай, и это, по его словам, помогало ему оставаться в тонусе и не терять связь с реальностью.

Последними работами актёра стали фильмы, которые выйдут уже посмертно: фантастический блокбастер «Годзилла против Конга: Сверхновая», где он исполнил одну из ключевых ролей, и «Последний курорт» с Дейзи Ридли. По словам продюсеров, он работал над этими проектами с невероятным энтузиазмом, несмотря на состояние здоровья. Он не жаловался, не просил поблажек, а просто выходил на площадку и делал своё дело.