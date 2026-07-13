Военные аналитики серьезно обеспокоены темпами расходования американских боеприпасов за последние месяцы. По оценкам специалистов, продолжение интенсивных ударов по иранским целям в текущем режиме создает риски для национальной безопасности, ограничивая возможности США по сдерживанию потенциальных угроз со стороны Китая или Северной Кореи, сообщило агентство CNN.

Специалисты зафиксировали заметное "проседание" в арсеналах высокоточных ракет и средств перехвата воздушных целей. В частности, к моменту снижения интенсивности операций против Ирана израсходовано около 50% противоракетных перехватчиков THAAD, порядка 50% ракет для систем Patriot и около 30% крылатых ракет Tomahawk.

Директор по исследованиям внешней политики Брукингского института Майкл О’Хэнлон подтвердил, что текущий уровень запасов вооружений значительно ниже целевых показателей, необходимых для поддержания глобальной стратегии обороны.

Проблему усугубляет ограниченная производственная мощность американского оборонно-промышленного комплекса. По текущим графикам на 2026 год, промышленность выпускает лишь около 15 новых ракет Tomahawk и 20 ракет Patriot ежемесячно, при этом поставки перехватчиков для систем THAAD в текущем году и вовсе не запланированы.

Эксперты CSIS подсчитали, что для восстановления довоенного уровня арсеналов потребуется не менее трех лет, а бывшая контролер Пентагона Элейн Маккаскер добавила, что сроки замещения запасов боеприпасов в ряде случаев достигают пяти лет.

Ситуацию осложняет отсутствие оперативного реагирования со стороны законодателей. Эксперт по оборонным закупкам Джон Феррари подчеркнул, что Конгресс до сих пор (на начало июля 2026 года - ред.) не выделил целевого финансирования на восполнение потраченного боезапаса, продолжая придерживаться "медленного ежегодного процесса мирного времени".

В сложившихся условиях экспертное сообщество предупреждает о рисках формирования нового уровня угроз для стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, где отсутствие достаточных резервов высокоточного оружия может критически ослабить позиции США.