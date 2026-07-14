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Беспрецедентный пожар в лесу Фонтенбло: Задержаны двое 0 23

В мире
Дата публикации: 14.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Пожар в лесу
ФОТО: BB.LV/AI

Двое взяты под стражу по подозрению в "умышленном или случайном поджоге" после пожара в лесу Фонтенбло близ Парижа. По данным властей, выгорело более 1300 гектаров леса. Около тысячи человек пришлось эвакуировать.

Два человека задержаны во Франции после пожара в лесу близ коммуны Фонтенбло в 60 километрах к юго-востоку от Парижа. Как сообщил в понедельник, 13 июля, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес, они взяты под стражу по подозрению в "умышленном или случайном поджоге". По данным следственных органов, одному из двух подозреваемых - 18 лет, у него нет судимостей. По словам источника, при задержании руки молодого человека были покрыты сажей, а при себе у него была зажигалка.

Речь идет об одном из самых серьезных лесных пожаров в пригороде Парижа за последнее время. По данным властей, выгорело более 1300 гектаров леса. Около тысячи человек пришлось эвакуировать в безопасное место. На месте работали 600 пожарных, также были задействованы самолеты-пожаротушители, передало агентство AFP.

Совершено 187 сбросов воды

Применили четыре самолета Canadair, а также два самолета Dash и три вертолета для сброса воды. "Всего было совершено 187 сбросов", - сообщил командующий спасательными операциями Жан-Марк Сикар.

С наступлением темноты около 600 пожарных оставались на дежурстве и продолжали борьбу с возгоранием.

Пожар привел к закрытию ряда автомагистралей.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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