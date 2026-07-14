Если Европейский союз (ЕС) не примет в свой состав Украину, сообщество в его нынешней структуре не выживет, считает назначенный министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

„Если не будет расширения, Европейский союз не выживет. Если Европейский союз (...) не примет Украину, мы не выживем с нынешней структурой“, – сказал Будрис, отвечая на вопрос о будущем сообщества.

„Я думаю, что главное средство для внутренней встряски Европейского союза – это стремительное расширение. И чем дальше, тем более это очевидно“, – пояснил он.

„Сегодня будет открыт второй подряд кластер, шестой по счету с Украиной и Молдовой (...). Такого не было с 2002 года. Это расширение Европейского союза, оно происходит, но все же не так, как нам хотелось бы, чтобы увидеть результаты хотя бы к 2030 году“, – подчеркнул министр.

Как ранее сообщало агентство BNS, Литва выступает за вступление Украины в ЕС в 2030 году.

ЕС официально начал переговоры о вступлении с Украиной еще в июне 2024 года, запустив сложный процесс, который обычно длится не один год и охватывает переговоры по всем вопросам – от сельского хозяйства до принципов верховенства права.

Однако это был по большей части символический шаг, а сам процесс с тех пор тормозился Орбаном.