В ночь на вторник в оккупированном Донецке произошел крупный пожар на складе боеприпасов российских войск. После возгорания началась серия мощных взрывов, сообщают украинские источники.

В Донецке в ночь на 15 июля вспыхнул пожар на складе боеприпасов российских войск, после чего началась детонация хранившихся там снарядов.

Об этом сообщает украинский Telegram-канал Exilenova+, который также опубликовал видеозаписи с места событий.

На кадрах, снятых с большого расстояния, видно масштабное возгорание, а также слышны многочисленные взрывы, продолжающиеся на фоне пожара.

На данный момент отсутствует подтвержденная информация о причинах возгорания, а также о точном местонахождении склада.

Официальных комментариев российских властей по поводу происшествия пока не поступало. Независимо проверить опубликованную украинскими источниками информацию в настоящее время невозможно.