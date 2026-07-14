Фото: Exilenova+
В ночь на вторник в оккупированном Донецке произошел крупный пожар на складе боеприпасов российских войск. После возгорания началась серия мощных взрывов, сообщают украинские источники.
В Донецке в ночь на 15 июля вспыхнул пожар на складе боеприпасов российских войск, после чего началась детонация хранившихся там снарядов.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал Exilenova+, который также опубликовал видеозаписи с места событий.
На кадрах, снятых с большого расстояния, видно масштабное возгорание, а также слышны многочисленные взрывы, продолжающиеся на фоне пожара.
На данный момент отсутствует подтвержденная информация о причинах возгорания, а также о точном местонахождении склада.
Официальных комментариев российских властей по поводу происшествия пока не поступало. Независимо проверить опубликованную украинскими источниками информацию в настоящее время невозможно.
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