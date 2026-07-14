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Донецк сотрясли взрывы: сообщается о пожаре на складе боеприпасов 0 155

В мире
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV

Фото: Exilenova+

В ночь на вторник в оккупированном Донецке произошел крупный пожар на складе боеприпасов российских войск. После возгорания началась серия мощных взрывов, сообщают украинские источники.

В Донецке в ночь на 15 июля вспыхнул пожар на складе боеприпасов российских войск, после чего началась детонация хранившихся там снарядов.

Об этом сообщает украинский Telegram-канал Exilenova+, который также опубликовал видеозаписи с места событий.

На кадрах, снятых с большого расстояния, видно масштабное возгорание, а также слышны многочисленные взрывы, продолжающиеся на фоне пожара.

На данный момент отсутствует подтвержденная информация о причинах возгорания, а также о точном местонахождении склада.

Официальных комментариев российских властей по поводу происшествия пока не поступало. Независимо проверить опубликованную украинскими источниками информацию в настоящее время невозможно.

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#пожар #боеприпасы #происшествие #безопасность #telegram
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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