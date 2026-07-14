Евросоюз намерен сузить запрет на выдачу виз российским военнослужащим. Теперь ограничения предлагается распространить только на краткосрочные визы и на тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях против Украины.

Как сообщает Euronews, обновленная версия инициативы стала результатом возражений Франции и Италии. Запрет войдет в 21-й пакет санкций ЕС против России.

Если раньше ограничения планировалось распространить практически на всех, кто служил в российских вооруженных силах, то теперь они коснутся только военнослужащих и ветеранов, принимавших непосредственное участие в войне против Украины после февраля 2022 года.

Кроме того, расширен список исключений. Въезд смогут разрешить по гуманитарным причинам, а также в случаях, связанных с национальными интересами или международными обязательствами.

Франция и Италия считают, что полный запрет создаст серьезные юридические и административные проблемы для консульств, особенно с учетом обязательной военной службы в России.

Окончательное решение по новым ограничениям страны ЕС могут принять уже в ближайшие дни. Если пакет санкций утвердят, визовый запрет окажется значительно уже первоначально предложенного варианта.