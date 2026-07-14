В Нидерландах зафиксирован необычно низкий уровень воды в реках Рейн и Маас. По словам специалистов, в середине июля ситуация больше характерна для сентября, а последствия уже ощущают судоходство, промышленность и владельцы яхт.

В Нидерландах уровень воды в реках Рейн и Маас опустился до аномально низких отметок. По данным Rijkswaterstaat, столь маловодная ситуация для середины июля является исключительной и связана с жаркой и засушливой погодой.

Специалисты отмечают, что воды в бассейне Рейна значительно меньше обычного. В Альпах практически не осталось снежных запасов, которые летом подпитывают реку, а ожидаемые осадки не смогут существенно изменить ситуацию, передает NOS.

«Уровень воды падает очень быстро. Мы ожидали этого, но каждый раз удивляемся, насколько низкими становятся показатели», — говорит эксперт Rijkswaterstaat Даниэль ван Путтен.

Из-за обмеления рек возникают проблемы для судоходства. Грузовые суда вынуждены перевозить меньшие объемы грузов, чтобы не сесть на мель, а владельцы яхт опасаются заходить в гавани.

«За 35 лет работы я никогда не видел такого в июле. Обычно такие уровни бывают только в сентябре или октябре», — рассказал представитель яхтенной гавани Де-Бейланд Тис ван Вейк.

Низкий уровень воды создает трудности и для промышленности. Реки быстрее прогреваются, поэтому предприятия и электростанции не всегда могут сбрасывать использованную охлаждающую воду, чтобы не повышать температуру рек еще больше.

По словам гидрометеоролога Яна Веркаде, если в ближайшее время не пройдут обильные дожди, июль 2026 года может превзойти по засушливости рекордный 1976 год.

Эксперты связывают происходящее с изменением климата. Из-за сокращения альпийских ледников и более раннего таяния снега летом в Рейн поступает все меньше воды, тогда как периоды экстремальной засухи становятся все продолжительнее.

По мнению специалистов, подобные явления будут происходить все чаще. Без сокращения выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата периоды экстремального маловодья, как и сильных наводнений, могут стать новой нормой.