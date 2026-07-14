Напряженность на Ближнем Востоке продолжает усиливаться. Иран атаковал два нефтяных танкера ОАЭ в Ормузском проливе, а США в ту же ночь вновь нанесли удары по иранским объектам.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что два государственных танкера — Mombasa и Al Bahiyah — подверглись ракетному удару во время прохождения по южному судоходному маршруту Ормузского пролива в территориальных водах Омана.

По данным ведомства, по судам были выпущены две иранские крылатые ракеты.

В результате атаки на танкере Mombasa погиб один член экипажа — гражданин Индии. Еще восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — шесть граждан Индии и двое граждан Украины.

После попадания ракет на обоих судах возникли пожары, однако их удалось локализовать.

Ормузский пролив считается одним из важнейших морских маршрутов мира, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти. Любые вооруженные инциденты в этом районе могут повлиять на безопасность международного судоходства и ситуацию на мировом энергетическом рынке.

Власти ОАЭ назвали произошедшее серьезным нарушением международного права и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.

Атака совпала по времени с новой серией американских ударов по территории Ирана. Иранские СМИ сообщили о взрывах на юге страны, а американские военные заявили, что операция направлена на дальнейшее снижение возможностей Ирана атаковать торговые суда в Ормузском проливе.

Тем временем США продолжают военную кампанию уже третью ночь подряд. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что новая операция началась в 23:45 по латвийскому времени.

В заявлении американских военных говорится, что удары направлены на нанесение ущерба военному потенциалу Ирана и снижение его способности угрожать гражданским судам и мирному населению.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что возможность достижения соглашения с Ираном еще сохраняется, однако одновременно предупредил о продолжении мощных ударов.

Кроме того, Трамп сообщил, что ранее официально уведомил Конгресс о возобновлении военной операции против Ирана, что позволяет Пентагону продолжать действия в регионе без дополнительного одобрения Конгресса в течение 60 дней.

По данным американской стороны, накануне были атакованы десятки объектов на территории Ирана. В свою очередь Корпус стражей исламской революции заявил о новых ударах по Бахрейну, Иордании, Кувейту и Оману.

Трамп также вновь пригрозил уничтожить подземный объект «Гора Тесла» (Mount Pickaxe) в районе Натанза, который, по данным западных спецслужб, может использоваться Ираном для незадекларированных работ по обогащению урана.

Военное противостояние между США и Ираном продолжает расширяться, а новые инциденты в Ормузском проливе усиливают опасения по поводу дальнейшей эскалации конфликта и безопасности международного судоходства.