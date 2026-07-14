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Латвийская спецслужба оценила вероятность новой мобилизации в России 0 165

В мире
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мобилизация в России
ФОТО: dreamstime

До сентябрьских выборов в Государственную думу России вероятность объявления новой мобилизации остается крайне низкой. Однако после голосования такой сценарий становится более вероятным, считают в Службе государственной безопасности Латвии.

По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), возможное решение российских властей о новой мобилизации будет зависеть не только от ситуации на фронте, но и от внутриполитических факторов.

В спецслужбе отмечают, что Москва при принятии подобных решений учитывает общественные настроения и возможное влияние таких шагов на внутреннюю стабильность страны.

Поэтому до выборов в Государственную думу, намеченных на сентябрь, вероятность официального объявления новой мобилизации оценивается как крайне низкая.

В то же время после завершения избирательной кампании, считают в СГБ, риск принятия такого решения возрастет.

Даже если власти России вновь не объявят мобилизацию официально, это не означает отказа от пополнения армии. По оценке латвийской спецслужбы, Россия продолжит скрытый набор военнослужащих, необходимый для продолжения войны против Украины.

Таким образом, в СГБ полагают, что сроки возможной мобилизации определяются не только военной необходимостью, но и политическим календарем. Решения, способные вызвать общественное недовольство, российские власти, как правило, принимают с учетом внутренней ситуации в стране.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме предложил президенту России Владимиру Путину провести личную встречу для обсуждения прекращения войны и заявил о готовности Украины к прямым переговорам между лидерами двух стран.

В этом же обращении Зеленский утверждал, что война вызывает все большее недовольство внутри России. По его словам, на общественные настроения влияют атаки по российской территории, дефицит топлива, ограничения и обсуждение возможной новой мобилизации.

Пока российские власти не объявляли о подготовке новой волны мобилизации, однако, по оценке СГБ, после сентябрьских выборов вероятность такого сценария станет выше.

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#выборы #Украина #Латвия #Зеленский #безопасность #мобилизация #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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