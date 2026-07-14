Во вторник Европейская комиссия опубликовала третий доклад о демографических изменениях в ЕС, из которого следует, что население Европы сокращается и стареет, что, в свою очередь, создает проблемы на рынке труда, в системах здравоохранения и ухода, а также для государственных финансов.

В то же время более здоровое население с большей продолжительностью жизни может дольше оставаться на рынке труда, способствуя инновациям и экономическому росту. Целенаправленные политические решения в области профессиональных навыков, ухода, жилья и регионального развития помогут странам-членам ЕС смягчить последствия демографических изменений.

Население Европы сокращается, но люди живут дольше, чем когда-либо прежде

Согласно докладу, подготовленному Объединенным исследовательским центром, население Европы, составляющее 450,6 миллиона человек, достигло своего пика. По прогнозам, к 2050 году численность населения составит около 445 миллионов, а к 2100 году — 398,8 миллиона человек, что в общей сложности примерно на 11,7 процента меньше по сравнению с 1970-ми годами.

В то же время европейцы живут дольше, чем когда-либо прежде, и их ожидаемая продолжительность жизни при рождении по состоянию на 2024 год составляет 81,5 года (в Эстонии — 79,8). Это свидетельствует об улучшении здравоохранения, уровня жизни и социальных условий. К 2050 году почти каждый третий житель ЕС будет в возрасте 65 лет или старше, а к 2100 году ожидаемая продолжительность жизни может превысить 90 лет для женщин и 86 лет для мужчин. Ожидается, что ребенок, родившийся в ЕС в 2023 году, проживет без тяжелых заболеваний до 75,3 лет.

Однако демографические тенденции сопровождаются нехваткой рабочей силы, напряженной ситуацией с государственным бюджетом, давлением на системы ухода, образования и профессиональной подготовки, а также на региональную сплоченность. В то же время это открывает и новые возможности — например, растет экономика, связанная с долголетием («серебряная экономика»), которая открывает новые рынки для товаров, услуг и инноваций, предназначенных специально для пожилых людей, и создает возможности для экономического роста и создания рабочих мест. Это также является возможностью для продвижения инноваций в сферах здравоохранения, технологий и финансовых услуг.

Потребности в рабочей силе и уходе меняются

Согласно докладу, происходящие в ЕС крупные демографические изменения преобразуют рынок труда и требуют повышения уровня участия в рабочей силе и производительности. Около 20 процентов людей трудоспособного возраста не участвуют в рынке труда (в Эстонии около 26 процентов), а гендерный разрыв в уровне занятости составляет 10 процентов.

Кроме того, 8 миллионов молодых людей не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку (в Эстонии доля молодежи NEET составляет около 11 процентов). В то же время занятость среди людей в возрасте 55–64 лет растет по сравнению с несколькими десятилетиями ранее. ЕС поддерживает участие женщин на рынке труда, помогает молодежи приобретать навыки, позволяет пожилым работникам при желании оставаться активными и повышает производительность за счет инноваций и искусственного интеллекта.

Рождаемость также снижается, и по мере старения европейского общества сокращается численность трудоспособного населения. В смягчении дефицита рабочей силы уже сейчас важную роль играет миграция квалифицированных работников. Таланты, привлеченные из-за пределов ЕС, помогают в ключевых секторах экономики, способствуют инновациям и помогают сбалансировать последствия старения населения. Тем не менее, приоритетом должно оставаться повышение квалификации и переподготовка людей, уже живущих в ЕС.

Переход к обществу долголетия также увеличивает потребность в услугах здравоохранения и долгосрочного ухода. Ожидается, что к 2070 году число людей, нуждающихся в поддержке, вырастет с 36 до 48 миллионов, а доля людей старше 80 лет удвоится. Хотя это создает нагрузку на бюджет, в то же время это стимулирует инновации и повышение эффективности систем ухода.

ЕС помогает государствам-членам справляться с демографическими изменениями с помощью различных политических мер, поддерживающих людей на всех этапах жизни. В предложении Комиссии по следующей многолетней финансовой рамочной программе (2028–2034) демографические изменения рассматриваются как одна из целей национальных и региональных партнерских планов.