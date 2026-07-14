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Сократилась «коалиция» помощи Украине 0 573

В мире
Дата публикации: 14.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Румен Радев

Болгария больше не будет частью так называемой «коалиции желающих» — группы государств, поддерживающих Украину в ее борьбе против российской агрессии. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев (на фото).

«Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными методами, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец положит конец эскалации», — сказал глава болгарского правительства журналистам во вторник (цитата по Bloomberg).

Нынешний глава правительства Болгарии известен как ярый критик военной помощи Украине. С момента вступления в должность премьера в мае он прекратил предоставление Киеву военной помощи, хотя и не приостановил продажу оружия. Радев неоднократно отвергал обвинения в том, что он занимает прокремлевскую позицию по вопросу о войне в Украине.

По словам политика, он выступает за «прагматичные» отношения с Москвой. При этом Болгария, которая принимала участие в предыдущих встречах «коалиции желающих», не имела своего представителя на минувшей встрече в Париже, на которой девять стран Европы объединились с Украиной в еще одну «коалицию» — по борьбе с российскими баллистическими ракетами, пишет The Moscow Times.

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#Украина #Болгария #дипломатия #критика #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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