Болгария больше не будет частью так называемой «коалиции желающих» — группы государств, поддерживающих Украину в ее борьбе против российской агрессии. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев (на фото).

«Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Решение этого конфликта заключается не в его затягивании военными методами, а в сильной дипломатической миссии, которая наконец положит конец эскалации», — сказал глава болгарского правительства журналистам во вторник (цитата по Bloomberg).

Нынешний глава правительства Болгарии известен как ярый критик военной помощи Украине. С момента вступления в должность премьера в мае он прекратил предоставление Киеву военной помощи, хотя и не приостановил продажу оружия. Радев неоднократно отвергал обвинения в том, что он занимает прокремлевскую позицию по вопросу о войне в Украине.

По словам политика, он выступает за «прагматичные» отношения с Москвой. При этом Болгария, которая принимала участие в предыдущих встречах «коалиции желающих», не имела своего представителя на минувшей встрече в Париже, на которой девять стран Европы объединились с Украиной в еще одну «коалицию» — по борьбе с российскими баллистическими ракетами, пишет The Moscow Times.