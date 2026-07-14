Россия рассматривает возможность ограничения движения судов в Азовском море и разрабатывает альтернативные маршруты перевозок. Причиной стали массированные удары украинских беспилотников по судам, которые Москва использует для экспорта продукции и снабжения оккупированного Крыма.

Россия рассматривает возможность ограничения судоходства в Азовском море из-за участившихся атак Украины. Об этом во вторник сообщило Министерство сельского хозяйства РФ.

В ведомстве заявили, что совместно с профильными структурами и представителями бизнеса уже разрабатываются альтернативные маршруты морских перевозок. При этом российские власти утверждают, что экспорт сельскохозяйственной продукции продолжится в полном объеме, передает LETA.

Азовское море остается одним из ключевых логистических направлений для вывоза зерна и другой сельхозпродукции, в том числе с оккупированных Россией территорий Украины, а также для снабжения аннексированного Крыма.

В Минсельхозе заверили, что сложившаяся ситуация не повлияет ни на поставки продовольствия на внутренний рынок, ни на экспортные возможности страны. В случае необходимости логистику обещают перенаправить по другим маршрутам.

Аналогичное заявление сделало и Министерство транспорта России. Там сообщили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения бесперебойной перевозки грузов на фоне увеличившегося числа атак на гражданские суда в Азовском море. При необходимости часть грузов может быть переведена на другие виды транспорта.

Тем временем командующий Силами беспилотных систем Украины заявил, что за последние девять дней украинские военные поразили 116 судов в Азовском море, включая танкеры и сухогрузы.

По его словам, целью операции является нанесение ущерба так называемому российскому «теневому флоту» и ограничение поставок топлива на территорию оккупированного Крыма.

Кроме того, в последние недели Украина значительно усилила применение дальнобойных беспилотников по объектам в глубине российской территории. По данным украинской стороны, эти удары уже привели к перебоям с поставками топлива в ряде регионов России.

Если интенсивность атак сохранится, Россия может изменить существующие логистические маршруты в Азовском море, что способно осложнить морские перевозки в регионе и повлиять на снабжение оккупированных территорий. Вместе с тем заявления сторон пока невозможно независимо проверить в полном объеме.